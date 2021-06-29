Так депутаты выполнили обещание и свое, и президента Украины Владимира Зеленского. Это отметил в эфире председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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В то же время, по его словам, будет назначать финалистов конкурса членов ВККС Высший совет правосудия, который сам является нереформированным и коррумпированным.

Частичная победа, по крайней мере. Радуемся тому, что основные международные эксперты смогут нам отобрать тех, кто будет отбирать судей. Это уже прорыв, сравнивая с тем, что было, потому что ВККС не работала с 2019 года,

– отметил Жернаков.

Он отметил, что по положению закона ВРП должен выбрать из 32 членов ВККС – 16. "Если даже дадут 32 хороших конкурсантов, относительно которых нет очевидных фактов недобропорядочности, то ОРУ все равно выберет не самых больших "агентов изменений", – сказал глава DEJURE.

Жернаков: Все равно остается риск

"Хотелось бы, чтобы уже на этой неделе подготовили ко второму чтению в нормальной редакции законопроект. Все равно у нас остается высокий риск, что ВРП понабирают далеко не лучших членов ВККС", – отметил Жернаков.

Напомним! Еще 3 марта в первом чтении одобрили законопроект 3711 о формировании ВККС. Но тогда ряд экспертов и общественность раскритиковали его.

Он отметил, достаточно ли того, что международники будут участвовать в отборе только первого состава комиссии – надо увидеть в дальнейшем. "С одной стороны, участие международников – это временная мера. С другой стороны – мы сами не смогли за 30 лет выбрать себе добропорядочную и справедливую судебную власть. Из всего, что мы пробовали, работает только участие международных экспертов", – он добавил.

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