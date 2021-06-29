Так депутати виконали обіцянку і свою, і Президента України Володимира Зеленського. Це відзначив в ефірі голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

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Водночас за його словами, призначатиме фіналістів конкурсу членів ВККС Вища рада правосуддя, яка сама є нереформованою та корумпованою.

Часткова перемога, принаймні. Радіємо тому, що основні міжнародні експерти зможуть нам відібрати тих, хто відбиратиме суддів. Це вже прорив, порівнюючи з тим, що було, бо ВККС не працювала з 2019 року,

– наголосив Жернаков.

Він відзначив, що за положенням закону ВРП має обрати з 32 членів ВККС – 16. "Якщо навіть дадуть 32 хороших конкурсантів щодо яких немає очевидних фактів недоброчесності, то ВРП все одно обере не найбільших "агентів змін", – сказав глава DEJURE.

Жернаков: Все одна залишається ризик

"Хотілося б, щоб вже цього тижня підготували до другого читання в нормальній редакції законопроєкт. Все одно в нас залишається високий ризик, що ВРП понабирає далеко не найкращих членів ВККС", – відзначив Жернаков.

Нагадаємо! Ще 3 березня у першому читанні схвалили законопроєкт 3711 про формування ВККС. Але тоді низка експертів та громадськість розкритикували його.

Він зауважив, чи достатньо того, що міжнародники братимуть участь у відборі лише першого складу комісії – треба побачити надалі. "З одного боку, участь міжнародників – це тимчасовий захід. З іншого боку – ми самі не спромоглись за 30 років вибрати собі доброчесну і справедливу судову владу. З усього, що ми пробули, працює тільки участь міжнародних експертів", – він додав.

Жернаков прокоментував реформування ВККС: дивіться відео

Реформування Вищої кваліфікаційної комісії: коротко