Украинский президент общался с журналистами на онлайн-брифинге по актуальным дипломатическим усилиям в тот же день, передает 24 Канал. Изменить все может встреча в Саудовской Аравии.

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Что рассказал Зеленский

Президент Украины выразил надежду на встречу в Саудовской Аравии, которая может состояться уже в ближайшие дни для координации шагов к миру. Ее анонсировали после телефонного разговора Зеленского с Дональдом Трампом 19 марта.

Пока мы не договоримся, пока не будет соответствующего документа по даже частичному прекращению огня, я думаю, все будет лететь,

– сказал украинский лидер.

Напомним, США и Россия также договорились провести двустороннюю встречу "технических групп" в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня. В ней Украина не будет участвовать.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Майка Волца, делегации планируют сосредоточиться на "внедрении и расширении частичного прекращения огня", которого Трамп якобы уже добился от России.