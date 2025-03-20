Украинский президент общался с журналистами на онлайн-брифинге по актуальным дипломатическим усилиям в тот же день, передает 24 Канал. Изменить все может встреча в Саудовской Аравии.
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Что рассказал Зеленский
Президент Украины выразил надежду на встречу в Саудовской Аравии, которая может состояться уже в ближайшие дни для координации шагов к миру. Ее анонсировали после телефонного разговора Зеленского с Дональдом Трампом 19 марта.
Пока мы не договоримся, пока не будет соответствующего документа по даже частичному прекращению огня, я думаю, все будет лететь,
– сказал украинский лидер.
Напомним, США и Россия также договорились провести двустороннюю встречу "технических групп" в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня. В ней Украина не будет участвовать.
По словам советника американского президента по нацбезопасности Майка Волца, делегации планируют сосредоточиться на "внедрении и расширении частичного прекращения огня", которого Трамп якобы уже добился от России.