Український президент спілкувався з журналістами на онлайн-брифінгу щодо актуальних дипломатичних зусиль того ж дня, передає 24 Канал. Змінити все може зустріч у Саудівській Аравії.

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Що розповів Зеленський

Президент України висловив сподівання на зустріч у Саудівській Аравії, що може відбутися вже найближчими днями для координації кроків до миру. Її анонсували після телефонної розмови Зеленського з Дональдом Трампом 19 березня.

Поки ми не домовимося, поки не буде відповідного документу щодо навіть часткового припинення вогню, я думаю, все буде летіти,

– сказав український лідер.

Нагадаємо, США та Росія також домовилися провести двосторонню зустріч "технічних груп" в Ер-Ріяді для обговорення часткового припинення вогню. У ній Україна не братиме участь.

За словами радника американського президента з нацбезпеки Майка Волца, делегації планують зосередитися на "впровадженні та розширенні часткового припинення вогню", якого Трамп буцімто вже добився від Росії.