Сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы Беспилотных Систем ВС Украины.

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Сколько "Шахедов" удалось перехватить

В СБС официально подтвердили информацию, что теперь Украина может перехватывать российские "Шахеды".

Операторы подразделения Darknode 412-го полка "NEMESIS" СБС уже уничтожили более 10 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 с помощью новейшего средства,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что новейшее изделие стоит 5 000 долларов, тогда как стоимость дронов-камикадзе России составляет более 150 тысяч долларов.



"Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев", – отметили в СБС.

Там добавили, что более подробную информацию предоставят позже.

Напомним, что после переговоров Путина и Трампа российским военным якобы приказали не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Однако глава Кремля и дальше рассказывает о "недоговороспособности" Киева, поэтому очертил для американского лидера "ряд существенных моментов" по инициативе о 30-дневном перемирии.