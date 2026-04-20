"Сбиваем до 85% целей": как в Харькове работает частная ПВО

Харьковщина ежесуточно находится под атаками врага, который запускает, в частности по ее территории, большое количество своих дронов. Однако в последнее время сбитие вражеских беспилотников в воздухе значительно увеличилось. Это связано с началом работы в Харькове частной ПВО.

Министерство обороны Украины в конце марта 2026 года объявило о запуске работы первой частной ПВО в Украине. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, как работает эта система противовоздушной обороны и каковы ее первые достижения.

Смотрите также В Украине запустили первую частную ПВО: Федоров похвастался результатами

Кто определяет цели для частной ПВО?

Первым частным защитником неба в Украине стала компания Carmine Sky. Однако для того, чтобы гражданское предприятие могло осуществлять эти задачи, оно должно быть технологичным, современным, действенным. Компания должна доказать, что способна влиться в эту систему по всем нужным параметрам. С ней Министерство обороны заключает договор.

Важный момент – компания не получает от Минобороны средства, а должна привлекать инвестиции,

– объяснила корреспондентка.

Также перечень объектов для защиты и большую локацию для работы команды определяет оборонное ведомство. В этих командах ПВО работают исключительно гражданские люди, которые защищают самих себя, своих соседей.

Наша компания может защищать украинские города из любой точки планеты, мы как один из эшелонов противовоздушной обороны, можем прикрывать весь город. Поскольку наша компания частная, то можем очень быстро принимать решение на развертывание любой башни и т.д., поэтому и масштабируемся очень быстро,

– отметил Руслан, представитель команды Carmine Sky.

Это, по его словам, является главным преимуществом Carmine Sky. Также в компании работают бывшие военные и полицейские, инвалиды и даже девушки. Они должны соответствовать определенным критериям отбора, обязательно проходят полиграф, каждый квартал – спецпроверку, ведь имеют доступ к общей системе обороны.

Министерство обороны также предоставляет компании цели и подтверждение на их ликвидацию. Наносят удары по БпЛА, в частности турелями. И это антишахедное оружие гораздо дешевле по сравнению с другим, которое используют на разных этапах работы ПВО.

Обратите внимание! Советник министра обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" объяснил, что частная система противовоздушной обороны работает на дистанционно управляемых турелях с пулеметами М2. Они могут действовать на расстоянии до двух километров. Используют их для защиты важных объектов инфраструктуры. Кроме того, услуги частной ПВО доступны для бизнеса.

Команда Carmine Sky работает только четыре месяца, но уже доказала свою эффективность. Она достигла впечатляющего результата в сбивании беспилотников. При этом о многом команда не может рассказывать из-за фактора безопасности.

Сейчас сбиваем до 85% целей, входящих в зону поражения турелей. Все, что летает на территории, где мы присутствуем, это – "Шахеди", "Ланцеты", в частности недавно сбили реактивный "Шахед",

– отметил представитель компании.

Частное ПВО, по его мнению, – это лишь дополнение к государственной ПВО, которая выполняет стратегическую функцию. Частная же ПВО присутствует локально. В то же время она может защищать частные предприятия, объекты критической инфраструктуры и тому подобное. В общем компания работает в связке с Минобороны. Кроме того, сегодня Carmine Sky действует уже не только в Харьковской области, а еще и в нескольких.

Что известно о работе частной ПВО в Украине?