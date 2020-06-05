В Украине могут быть разрешены частные армии. Уже есть ряд соответствующих законопроектов, а Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно их внедрения

Вопрос о частных армиях Зеленский озвучил во время встречи Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. Именно участникам этого совета Зеленский и предложил присоединиться к наработке законопроекта о деятельности частных военных компаний. Его цитату приводит официальный сайт Президента Украины.

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"Есть два проекта закона о частной армии, которые еще не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Этот законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", – заявил Зеленский.

Поэтому именно Консультативный совет по делам ветеранов мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект, чтобы парламент успел принять его до закрытия нынешней сессии.

Что известно о законопроекте о частных армиях в Украине

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о военно-консалтинговой деятельности, и предусматривает разрешение на создание в Украине частных армий. Его автором является депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Зарегистрировала его она еще в феврале 2020 года.

Автор инициативы уверена, что создание частных армий в Украине поможет найти работу тем, кто имеет значительный военный опыт, ветеранам войны, участникам АТО, военнослужащим, уволенных с военной службы и бывшим работникам правоохранительных органов.

В проекте закона указано, что под военно-консалтинговой деятельностью (ВКД) подразумевается предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера.

Однако такая частная армия не сможет принять участие в войне на Донбассе, ведь законопроект предусматривает запрет на использование оружия на территории Украины. Не смогут эти частные армии выступать и на стороне тех государств, которые Украина признала агрессором.

Также Василевская-Смаглюк отмечает, что частные военно-консалтинговые компании уже давно существуют на территории Украины. По ее словам, в Украине есть пять таких организаций. Однако зарегистрированы они заграницей (где и платят налоги). Однако в Украине они имеют тренировочные базы, рекрутинговые центры и склады оружия.

Стоит отметить, что украинцам официально запрещено участвовать в военных действиях на территориях иностранных государств. За это предусмотрена уголовная ответственность по статье 447 УК украины "Наемничество", которая предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Если такие действия привели к гибели человека, наказание может составить от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.