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Украина в миссиях ООН: наш вклад во всемирный мир

22 Читати новину українською
В каких миссиях ООН принимали участие украинцы?
В каких миссиях ООН принимали участие украинцы? / 24 Канал

Украина никак не может дождаться миротворческой миссии ООН на Донбассе. А тем временем украинцы еще с 1992 года принимают участие в миротворческих миссиях. Воины украинских Вооруженных Сил воевали в самых горячих точках мира за последнюю четверть века.

Ко Дню миротворцев ООН рассказываем, где побывали наши миротворцы. Кстати, наши воины участвуют в миссиях не только ООН, но и НАТО и других международных организаций. Заметим, что украинцы принимали участие в международных миссиях еще во времена СССР. А уже во времена независимости участие в военных операциях приняли 37 000 украинцев. 50 из них не вернулись домой...

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Миротворці ООН
Награждение украинских миротворцев

В целом Украина приняла участие в более чем 20 операциях под эгидой ООН. Рассказываем о крупнейших:

Война в Югославии

Постоянная военная численность украинцев: 1303
Погибших: 15
Годы: 1992 - 1995

Вооруженные конфликты в Югославии продолжались с 1991 по 2001 год. Сербы стремились сохранить единое государство, тогда как хорваты, боснийцы и словенцы хотели независимости. Кроме того, столкновения происходили между хорватами и боснийцами в Боснии и Герцеговине и македонцами и албанцами в Республике Македония.

Конфликт в Югославии был один из крупнейших в прошлом веке. Массовые разрушения, огромные человеческие жертвы и множество военных преступлений. В итоге все 6 республик, из которых состояла федерация, получили независимость. Отдельным государством – которое, правда, признал не весь мир – стало Косово.

Украинский контингент среди прочего следил за проведением конвоев с гуманитарной помощью, осуществлял патрулирование. В составе миротворческой миссии ООН (UNPROFOR) прошли службу 6,5 тысяч украинцев.

А если учесть все миротворческие миссии в Югославии, то участие в них приняли 14 000 украинских военных. Из них 21 не вернулся домой.

Временная администрация ООН для Восточной Славонии, Барани и Западного Срема

Постоянная военная численность украинцев: 511
Погибших: 0
Годы: 1996 - 1998

Эта миссия ООН по поддержанию мира в восточной части Хорватии длилась с 1995 до 1998 года.

В чем суть операции? После операции "Буря" (август 1995 г.) на границе с Сербией оставался единственный терн самопровозглашенной Сербской краины. В начале планировалось, что миссия продлится всего год. Участники должны были следить за демилитаризацией района, а также способствовать мирной реинтеграции территории в состав Хорватии.

День миротворця ООН
Украинские военные заслуживают уважения

Миссия ООН в Анголе

Постоянная военная численность украинцев: 216
Погибших: 1
Годы: 1996—1999

MONUA была последней миротворческой миссией в Анголе. До нее тут было еще три других миссии, направленные на установление мира.

Гражданская война в Анголе является самым продолжительным конфликтом в Африке. Вооруженные стычки происходили с 1974 до 2001 года. Конфликт происходил между UNITA и коммунистическим движением MPLA.

В целом миротворческие миссии здесь с 1988 года, Украина же приняла участие в последней.

Временные силы ООН в Ливане

Постоянная военная численность украинцев: 650
Погибших: 0
Годы: 2000 – 2006

В 2000 году Израиль вывел из южного Ливана войска и расформировал Армию Южного Ливана. Хизбалла захватила большую часть укреплений и оружия. Следующие 6 лет юг страны почти полностью контролировался силами Хизбаллы. Их поддерживали Сирия и Иран, которые имели общие цели борьбы с Израилем.

В 2006 году состоялся ливано-израильский конфликт. Так называемые "голубые каски" располагались в южном Ливане близ границы с Израилем. По требованию ООН, Израиль должен был вывести войска из Ливана. На территории южного Ливана Хизбалла должна была разоружиться. Зона попадала под контроль ливанских официальных войск и солдат ООН (15 тысяч).

Миссия ООН в Сьерра-Леоне

Постоянная военная численность украинцев: 530
Погибших: 6
Годы: 2001 – 2005

В этой африканской стране долгое время продолжалась гражданская война. Во время войны зафиксированы многочисленные случаи ужасной жестокости в отношении мирных жителей. Поэтому сюда ввели миротворческие силы ООН. Среди них были и представители Украины. Определенное время также были задействованы украинские вертолетчики.

В целом потери миротворческого контингента составили 159 военнослужащих. Среди них – 6 украинцев.

Миротворческая миссия в Ираке

Постоянная военная численность украинцев: 1690
Погибших: 18
Годы: 2005 – 2008

Эта международная военная операция является самой масштабной для независимой Украины за пределами страны. Военную службу в Ираке и Кувейте прошло около 6100 украинцев. 40 из них получили ранения, а 18 погибли.

День миротворців ООН
Самая тяжелая миссия была в Ираке

По мнению экспертов, тогдашний президент Леонид Кучма принял решение об участии Украины в многонациональной операции по собственным политическим мотивам. После ряда скандалов он попал в изоляцию на международной арене. А участие украинских миротворцев выводило его из этого положения.

В этой миссии украинцы принимали участие в реальных боевых действиях. С 2005 года начался вывод украинских солдат. Часть осталась в качестве советников и наблюдателей. Но к концу 2008 года все вернулись домой.

Миссия ООН в Грузии

Постоянная военная численность украинцев: 37
Погибших: 0
Годы: 2008 – 2009

Миссия наблюдения ООН в Грузии началась в 1993 году и продолжалась до 2009 года. Украина в ней приняла участие в 2008-2009 годах, когда в ситуацию вмешалась Россия.

Вооруженный конфликт с участием России продолжался с 7 по 12 августа 2008 года. По одну сторону была официальная грузинская власть, по другую – Россия и сепаратистские группировки Южной Осетии и Абхазии. В результате официальная армия потерпела поражение. Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию.

Миротворческая миссия в Либерии

Постоянная военная численность украинцев: 275
Погибших: 5
Годы: 2003 – 2018

В 2003 году в южную часть Либерии из Кот-д'Ивуара вторглась вооруженная группировка "Движение за демократию в Либерии". В военном конфликте погибли от 50 до 300 тысяч человек (по разным оценкам). Поэтому была создана миссия ООН. Всего было задействовано 15 тысяч человек: как военных, так и гражданских сотрудников. Они должны были наладить мирную жизнь, занимались разоружением вооруженных группировок.

В миссии приняли участие и украинцы. За весь период миротворческой миссии погибли 5 украинских миротворцев. Закончилась она всего несколько месяцев назад.

Операция ООН в Кот-д'Ивуаре

Постоянная военная численность украинцев: 56
Погибших: 1
Годы: з 2001

Участие украинских миротворцев под эгидой ООН в операции в Кот-д'Ивуаре продолжается в реальном времени.

После выборов в 2010 году в стране случился политический кризис, переросший в серьезные уличные бои. Кризис в Кот-д'Ивуаре является следствием межэтнических конфликтов.

Решение об отправке в Кот-д'Ивуар украинцев было принято во времена правления Виктора Ющенко, хотя с первого раза парламент не поддержал эту идею. В 2011 году А. Уаттара был признан международным сообществом президентом. Однако Кот-д'Ивуар нужно было восстанавливать, так что украинский миротворческий контингент до сих пор находится в стране.

Заметим, Украина до сих пор ждет введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, которая должна разворачиваться на всей территории, где продолжается российско-украинская война. Соединенные Штаты Америки, Франция и Германия заявили о готовности финансировать миротворческую миссию ООН в Украине. Польша тоже поддерживает идею. Ранее с таким же заявлением выступали представители Португалии.

Остается надеяться, что за все предыдущие миссии ООН, в которых принимала участие Украина, мы заслужили помощь. Так как введение миротворческой миссии на Донбасс сможет существенно изменить ситуацию.

Автор: Настя Сукач
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Публикации Статьи война ООН
Источник: 24 Канал
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