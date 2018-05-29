Україна у місіях ООН: наш внесок у світовий мир

Україна ніяк не може дочекатися миротворчої місії ООН на Донбасі. А тим часом українці ще з 1992 року беруть участь у миротворчих місіях. Воїни українських Збройних Сил воювали у найгарячіших точках світу за останні чверть століття.

До Дня миротворців ООН розповідаємо, де побували наші миротворці. До речі, наші воїни беруть участь у місіях не лише ООН, але й НАТО та інших міжнародних організацій. Зауважимо, що українці брали участь у міжнародних місіях ще за часів СРСР. А вже за часів незалежності участь у військових операціях взяли 37 000 українців. 50 з них не повернулися додому…

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Нагородження українських миротворців

Загалом Україна взяла участь у понад 20 миротворчих операціях під егідою ООН. Розповідаємо про найбільші:

Війна у Югославії

Постійна військова чисельність українців: 1303

Загиблих: 15

Роки: 1992 - 1995

Збройні конфлікти у Югославії тривали з 1991 по 2001 року. Серби прагнули зберегти єдину державу, тоді як хорвати, боснійці та словенці прагнули незалежності. Крім того, зіткнення відбувалися між хорватами і боснійцями у Боснії і Герцеговині та македонцями й албанцями в Республіці Македонія.

Конфлікт у Югославії був один з найбільших у минулому столітті. Масові руйнування, жахливі людські жертви та безліч військових злочинів. У підсумку всі 6 республік, з яких складалась федерація, отримали незалежність. Окремою державою – яку, щоправда, визнав не увесь світ – стало і Косово.

Український контингент серед іншого стежив за проведенням конвоїв з гуманітарною допомогою, здійснював патрулювання. У складі миротворчої місії ООН (UNPROFOR) пройшли службу 6,5 тисяч українців.

А якщо врахувати усі миротворчі місії в Югославії, то участь у них взяли 14 000 українських військових. З них 21 не повернувся додому.

Тимчасова адміністрація ООН для Східної Славонії, Барані та Західного Срема

Постійна військова чисельність українців: 511

Загиблих: 0

Роки: 1996 - 1998

Ця місія ООН з підтримання миру в східній частині Хорватії тривала з 1995 до 1998 року.

У чому суть операції? Після операції "Буря" (серпень 1995 р.) на кордоні із Сербією залишався єдиний терен самопроголошеної Сербської Країни. На початку планувалося, що місія триватиме всього рік. Учасники мали стежити за демілітаризацією району, а також сприяти мирній реінтеграції території до складу Хорватії.



Українські військові заслуговують на повагу

Місія ООН в Анголі

Постійна військова чисельність українців: 216

Загиблих: 1

Роки: 1996—1999

MONUA була останньою миротворчою місією в Анголі. До неї тут було ще три інші місії, спрямовані на встановлення миру.

Громадянська війна в Анголі є найдовшим конфліктом в Африці. Збройні сутички відбувалися з 1974 до 2001 року. Конфлікт відбувався між UNITA і комуністичним рухом MPLA.

Загалом миротворчі місії тут з 1988 року, Україна ж взяла участь в останній.

Тимчасові сили ООН в Лівані

Постійна військова чисельність українців: 650

Загиблих: 0

Роки: 2000 – 2006

У 2000 році Ізраїль вивів з південного Лівану війська та розформував Армію Південного Лівану. Хізбалла захопила велику частину укріплень та зброї. Наступні 6 років південь країни майже повністю контролювався силами Хізбалли. Їх підтримували Сирія та Іран, які мали спільні цілі боротьби з Ізраїлем.

У 2006 році відбувся лівано-ізраїльський конфлікт. Так звані "голубі каски" розташовувалися в південному Лівані, поблизу кордону з Ізраїлем. За вимогами ООН, Ізраїль мав вивести війська із Лівану. На території південного Лівану Хізбалла повинна роззброїтися. Зона потрапляла під контроль ліванських офіційних військ та солдатами ООН (15 тисяч).

Місія ООН у Сьєрра-Леоне

Постійна військова чисельність українців: 530

Загиблих: 6

Роки: 2001 – 2005

У цій африканській країні довгий час тривала громадянська війна. Під час війни зафіксовано численні випадки жахливої жорстокості щодо мирних жителів. Тож сюди ввели миротворчі сили ООН. Серед них були й представники України. Певний час задіяні також були українські вертолітники.

Загалом втрати миротворчого контингенту склали 159 військовослужбовців. Серед них – 6 українців.

Миротворча місія в Іраку

Постійна військова чисельність українців: 1690

Загиблих: 18

Роки: 2005 – 2008

Ця міжнародна військова операція є наймасштабнішою для незалежної України за межами країни. Військову службу в Іраку та Кувейті пройшло близько 6100 українців. 40 з них отримали поранення, а 18 загинуло.



Найважча місія була в Іраку

На думку експертів, тодішній президент Леонід Кучма прийняв рішення про участь України у багатонаціональній операції з власних політичних мотивів. Після низки скандалів він потрапив в ізоляцію на міжнародній арені. А участь українських миротворців виводила його з цього становища.

У цій місії українці брали участь в реальних бойових діях. З 2005 року почався вивід українських солдатів. Частина залишилася у якості радників і спостерігачів. Але до кінця 2008 року усі повернулися додому.

Місія ООН у Грузії

Постійна військова чисельність українців: 37

Загиблих: 0

Роки: 2008 – 2009

Місія спостереження ООН у Грузії розпочалася у 1993 році та тривала до 2009 року. Україна взяла участь у 2008 – 2009 роках, коли у ситуацію втрутилася Росія.

Збройний конфлікт за участі Росії тривав з 7 по 12 серпня 2008 року. По один бік була офіційна грузинська влада, по інший Росія і сепаратистські угрупування Південної Осетії та Абхазії. У результаті офіційна армія зазнала поразки. Грузія втратила Абхазію та Південну Осетію.

Миротворча місія у Ліберії

Постійна військова чисельність українців: 275

Загиблих: 5

Роки: 2003 – 2018

У 2003 році в південну частину Ліберії з Кот-д'Івуару вторглося озброєне угрупування "Рух за демократію в Ліберії". У військовому конфлікті загинуло від 50 до 300 тисяч людей (за різними оцінками). Тож була створена місія ООН. Задіяно загалом було 15 тисяч людей: як військових, так і цивільних співробітників. Вони мали налагодити мирне життя, займалися роззброєнням збройних угруповань.

У місії взяли участь й українці. За весь період миротворчої місії загинуло 5 українських миротворців. Закінчилася вона всього кілька місяців тому.

Операція ООН в Кот-д'Івуарі

Постійна військова чисельність українців: 56

Загиблих: 1

Роки: з 2001

Участь українських миротворців під егідою ООН в операції в Кот-д'Івуарі триває в реальному часі.

Після виборів у 2010 році в країні сталася політична криза, яка переросла у серйозні вуличні бої. Криза у Кот-д'Івуарі є наслідком міжетнічних конфліктів.

Рішення про відправлення у Кот-д'Івуар українців було прийняте за часів правління Віктора Ющенка, хоча з першого разу парламент не підтримав цю ідею. У 2011 році А. Уаттару було визнано міжнародною спільнотою президентом. Однак Кот-д'Івуар потрібно було відновлювати, тож український миротворчий контингент досі перебуває у країні.

Зауважимо, Україна досі чекає на введення миротворчої місії ООН на Донбас, яка має розгортатися на всій території, де триває російсько-українська війна. Сполучені Штати Америки, Франція та Німеччина заявили про готовність фінансувати миротворчу місію ООН в Україні. Польща також підтримує ідею. Раніше з такою ж заявою виступали представники Португалії.



Залишається сподіватися, що за усі попередні місії ООН, в яких брала участь Україна, ми заслужили на допомогу. Адже введення миротворчої місії на Донбас зможе суттєво змінити ситуацію.