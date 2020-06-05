В Україні можуть бути дозволені приватні армії. Вже є ряд відповідних законопроєктів, а Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо їх впровадження

Питання про приватні армії Зеленський озвучив під час зустрічі Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України. Саме учасникам цієї ради Зеленський і запропонував долучитися до напрацювання законопроєкту щодо діяльності приватних військових компаній. Його цитату приводить офіційний сайт Президента України.

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"Є два проєкти закону про приватну армію, які ще не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено жодних обмежень. Це законопроєкт про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно", – заявив Зеленський.

Тож саме Консультативна рада у справах ветеранів могла б допомогти розробити збалансований законопроєкт, щоб парламент устиг ухвалити їх до закриття нинішньої сесії.

Що відомо про законопроєкт про приватні армії в Україні

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про військово-консалтингову діяльність, який і передбачає дозвіл на створення в Україні приватних армій. Його авторкою є депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Зареєструвала його вона ще у лютому 2020 року.

Авторка ініціативи переконана, що створення приватних армій в Україні допоможе знайти роботу тим, хто має значний військовий досвід, ветеранам війни, учасникам АТО, військовослужбовцям, звільнених з військової служби та колишнім працівникам правоохоронних органів.

У проєкті закону зазначено, що під військово-консалтинговою діяльністю (ВКД) мається на увазі надання державам, юридичним чи фізичним особам за межами України послуг військового чи охоронного характеру.

Однак така приватна армія не зможе взяти участь у війні на Донбасі, адже законопроєкт передбачає заборону на використання зброї на території України. Не зможуть ці приватні армії виступати і на боці тих держав, які Україна визнала агресором.

Також Василевська-Смаглюк зазначає, що приватні військово-консалтингові компанії вже давно існують на території України. За її словами, в Україні є п'ять таких організацій. Однак зареєстровані вони закордоном (де і сплачують податки). Натомість в Україні вони мають тренувальні бази, рекрутингові центри та склади зброї.

Варто відзначити, що українцям офіційно заборонено брати участь у військових діях на територіях іноземних держав. За це передбачена кримінальна відповідальність за статтею 447 ККУ "Найманство", яка передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Якщо такі дії призвели до загибелі людини, покарання може становити від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.