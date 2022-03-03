"Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за вторжение в Украину", – заявил канадский министр транспорта Омар Альгабра.

К теме США предупредили, что будут перехватывать российские самолеты в воздушном пространстве – СМИ

Канада закрывала свое воздушное пространство для российских авиакомпаний еще 27 февраля. Омар Альгабра заявил, что "Россия ответит за свое неспровоцированное нападение на Украину".

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

Великобритания

Молдова

Финляндия

Северная Македония

Албания

Исландия

Канада (первое государство за пределами Европы)

Швейцария

США

И 27 государств Европейского Союза:

Польша

Чехия

Эстония

Румыния

Латвия

Литва

Словения

Ирландия

Болгария

Нидерланды

Австрия

Германия

Швеция

Италия

Бельгия

Франция

Дания

Норвегия

Португалия

Греция

Мальта

Люксембург

Испания

Кипр

Словакия

Венгрия

Хорватия

Добавим, что в Украине восьмые сутки идет война – 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Тогда было введено военное положение. Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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