"Ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності за вторгнення в Україну", – заявив канадський міністр транспорту Омар Альгабра.

До теми США попередили, що перехоплюватимуть російські літаки в повітряному просторі, – ЗМІ

Канада закривала свій повітряний простір для російських авіакомпаній ще 27 лютого. Омар Альгабра заявив, що "Росія відповість за свій неспровокований напад на Україну".

Які країни закрили небо для Росії

Повний список країн, які закрили або заявили про закриття свого повітряного простору для російських літаків:

Великобританія

Молдова

Фінляндія

Північна Македонія

Албанія

Ісландія

Канада ( перша держава за межами Європи)

Швейцарія

США

І 27 держав Європейського Союзу:

Польща

Чехія

Естонія

Румунія

Латвія

Литва

Словенія

Ірландія

Болгарія

Нідерланди

Австрія

Німеччина

Швеція

Італія

Бельгія

Франція

Данія

Норвегія

Португалія

Греція

Мальта

Люксембург

Іспанія

Кіпр

Словаччина

Угорщина

Хорватія

Додамо, що в Україні восьму добу триває війна – 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Тоді було запроваджено воєнний стан. Глава України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

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