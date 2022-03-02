РосЗМІ з’ясували, що американська влада може перехоплювати російські літаки в повітряному просторі США.

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В такому випадку екіпаж затримуватимуть.

Додамо що весь світ жорстко засуджує цинічне вторгнення російських окупантів на територію України. До суворих санкцій, які вже ввели проти чиновників, олігархів та компаній країни-агресорки, додасться і заборона порушувати повтіряний простір деяких країн.

Які країни закрили небо для Росії

Повний список країн, які закрили або заявили про закриття свого повітряного простору для російських літаків:

Великобританія

Молдова

Фінляндія

Північна Македонія

Албанія

Ісландія

Канада ( перша держава за межами Європи)

Швейцарія

США

І 27 держав Європейського Союзу:

Польща

Чехія

Естонія

Румунія

Латвія

Литва

Словенія

Ірландія

Болгарія

Нідерланди

Австрія

Німеччина

Швеція

Італія

Бельгія

Франція

Данія

Норвегія

Португалія

Греція

Мальта

Люксембург

Іспанія

Кіпр

Словаччина

Угорщина

Хорватія

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