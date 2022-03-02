РосЗМІ з’ясували, що американська влада може перехоплювати російські літаки в повітряному просторі США.
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В такому випадку екіпаж затримуватимуть.
Додамо що весь світ жорстко засуджує цинічне вторгнення російських окупантів на територію України. До суворих санкцій, які вже ввели проти чиновників, олігархів та компаній країни-агресорки, додасться і заборона порушувати повтіряний простір деяких країн.
Які країни закрили небо для Росії
Повний список країн, які закрили або заявили про закриття свого повітряного простору для російських літаків:
- Великобританія
- Молдова
- Фінляндія
- Північна Македонія
- Албанія
- Ісландія
- Канада ( перша держава за межами Європи)
- Швейцарія
- США
І 27 держав Європейського Союзу:
- Польща
- Чехія
- Естонія
- Румунія
- Латвія
- Литва
- Словенія
- Ірландія
- Болгарія
- Нідерланди
- Австрія
- Німеччина
- Швеція
- Італія
- Бельгія
- Франція
- Данія
- Норвегія
- Португалія
- Греція
- Мальта
- Люксембург
- Іспанія
- Кіпр
- Словаччина
- Угорщина
- Хорватія
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