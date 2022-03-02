РосЗМІ з’ясували, що американська влада може перехоплювати російські літаки в повітряному просторі США.

До теми Долітався: Нацгвардія та ЗСУ збили російський літак, що готував авіаналіт на мирні містечка

В такому випадку екіпаж затримуватимуть.

Додамо що весь світ жорстко засуджує цинічне вторгнення російських окупантів на територію України. До суворих санкцій, які вже ввели проти чиновників, олігархів та компаній країни-агресорки, додасться і заборона порушувати повтіряний простір деяких країн.

Які країни закрили небо для Росії

Повний список країн, які закрили або заявили про закриття свого повітряного простору для російських літаків:

  • Великобританія
  • Молдова
  • Фінляндія
  • Північна Македонія
  • Албанія
  • Ісландія
  • Канада ( перша держава за межами Європи)
  • Швейцарія
  • США

І 27 держав Європейського Союзу:

  • Польща
  • Чехія
  • Естонія
  • Румунія
  • Латвія
  • Литва
  • Словенія
  • Ірландія
  • Болгарія
  • Нідерланди
  • Австрія
  • Німеччина
  • Швеція
  • Італія
  • Бельгія
  • Франція
  • Данія
  • Норвегія
  • Португалія
  • Греція
  • Мальта
  • Люксембург
  • Іспанія
  • Кіпр
  • Словаччина
  • Угорщина
  • Хорватія

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!