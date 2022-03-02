РосСМИ выяснили, что американские власти могут перехватывать российские самолеты в воздушном пространстве США.
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В таком случае экипаж будут задерживаться.
Добавим, что весь мир жестко осуждает циничное вторжение российских оккупантов на территорию Украины. К строгим санкциям, которые уже ввели против чиновников, олигархов и компаний страны-агрессорки, прибавится и запрет нарушать пространство некоторых стран.
Какие страны закрыли небо для России
Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:
- Великобритания
- Молдова
- Финляндия
- Северная Македония
- Албания
- Исландия
- Канада (первое государство за пределами Европы)
- Швейцария
- США
И 27 государств Европейского Союза:
- Польша
- Чехия
- Эстония
- Румыния
- Латвия
- Литва
- Словения
- Ирландия
- Болгария
- Нидерланды
- Австрия
- Германия
- Швеция
- Италия
- Бельгия
- Франция
- Дания
- Норвегия
- Португалия
- Греция
- Мальта
- Люксембург
- Испания
- Кипр
- Словакия
- Венгрия
- Хорватия
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