Стрелки Часов Судного дня максимально близки к ядерной полуночи

Стрелки часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы, перевели на четыре секунды вперед 25 января. Теперь они показывают 23:58:35.

Об изменениях в Часах Судного дня сообщили в проекте журнала "Бюллетень ученых-атомщиков".

Смотрите также 90 секунд до апокалипсиса: как росли и менялись ядерные арсеналы России и США

Как перевели стрелки Часов Судного дня?

Во вторник 25 января, стрелки Часов Судного дня перевели на четыре секунды вперед. Теперь до Так близко к полуночи, символа глобальной ядерной катастрофы, стрелки часов еще никогда не были.

До этого Часы Судного дня показывали 23:58:31.

Напомним, что решение о перемещении стрелок Часов Судного дня (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала с участием экспертов и ученых. Изначально часы установили на 23:53. Наибольшее отдаление от полуночи (23:43) зафиксировали в 1991 году, после окончания холодной войны.

Как работают Часы Судного дня?