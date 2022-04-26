Часы уже начали обратный отсчет, – Подоляк напомнил, что тираны не вечны, а история безжалостна

Михаил Подоляк прокомментировал циничные действия врага. В частности, политик вспомнил, что история бывает безжалостной к авантюрам тиранов.

Михаил Подоляк также вспомнил о Первой мировой войне. Вечером 25 апреля, в начале 3 месяца полномасштабной войны, политик заверил, что тиранам может только показаться, что они якобы вечны.

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История бывает безжалостной к авантюрам тиранов

Политик отметил, что российской власти легко принимать решения об обстрелах украинских городов в золотых кабинетах Москвы.

Им может казаться, что они вечны, война далековато, а падение экономики не отразится на личном благополучии. Но история бывает безжалостной к авантюрам тиранов. Часы уже начали обратный отсчет,

– написал Подоляк.

Советник главы Офиса Президента также вспомнил историю того, как в 1914 году Российская империя вступила в Первую мировую войну.

"Публика аплодировала в патриотическом угаре, предвкушая будущие победы. Никто не мог даже представить, какой крен даст история уже через три года – чем все закончится для империи и какая судьба постигнет царя", – вспомнил Подоляк.

В частности, говорится о том, что там вспыхнула Февральская революция, приведшая к падению монархии и приходу к власти большевиков.

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