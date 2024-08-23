АРМА реализует арестованные активы Медведчука через сервис Prozorro.Продажи, доступен каждому желающему. В частности, среди лотов можно найти часы с изображением Оксаны Марченко.

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Часы Медведчука

Глава АРМА Елена Дума рассказала, что общая оценка всех часов составляет 10,6 миллиона гривен. Среди самых дорогих лотов:

"Breguet 4416К" – оценен в более 1,8 миллиона гривен

"Patek Philippe" – оценен в более 1,2 миллиона гривен

"Dolce & Gabbana" – оценен почти в 1 миллион гривен

Самые дешевые часы оценены в 2,5 тысячи гривен, а знаменитые "Москва Кремль" – в 17,5 тысяч гривен.

Это прекрасная возможность для коллекционеров и ценителей ценных часов поддержать государство. Каждый желающий может принять участие в аукционах, кроме лиц, связанных с государством-агрессором,

– указали в АРМА.

После реализации часов средства поступят в депозитный портфель АРМА, после чего будут использованы для закупки военных облигаций. Продолжительность аукционов составляет 14 дней.

Кроме этого, Дума рассказала, что агентство уже реализует часть арестованного белорусского хлорида калия, размещенного в 151 вагоне. Общая сумма реализации составляет 111 миллионов гривен, включая 43,6 миллиона таможенных платежей, как направят в государственный бюджет.