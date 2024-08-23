АРМА реалізовує арештовані активи Медведчука через сервіс Prozorro.Продажі, доступний кожному охочому. Зокрема, серед лотів можна знайти годинник з зображенням Оксани Марченко.

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Годинники Медведчука

Голова АРМА Олена Дума розповіла, що загальна оцінка всіх годинників становить 10,6 мільйона гривень. Серед найдорожчих лотів:

"Breguet 4416К" – оцінений у понад 1,8 мільйона гривень

"Patek Philippe" – оцінений у понад 1,2 мільйона гривень

"Dolce & Gabbana" – оцінений майже у 1 мільйон гривень

Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тисячі гривень, а славнозвісний "Москва Кремль" – у 17,5 тисяч гривень.

Це чудова можливість для колекціонерів та поціновувачів коштовних годинників підтримати державу. Кожен бажаючий може взяти участь в аукціонах, окрім осіб, пов'язаних з державою-агресором,

– вказали в АРМА.

Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфелю АРМА, після чого будуть використані для закупівлі військових облігацій. Тривалість аукціонів становить 14 днів.

Окрім цього, Дума розповіла, що агенство вже реалізує частину арештованого білоруського хлориду калію, розміщеного у 151 вагоні. Загальна сума реалізації складає 111 мільйонів гривень, включаючи 43,6 мільйона митних платежів, як спрямують до державного бюджету.