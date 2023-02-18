Бот понимает запросы пользователей и генерирует ответы на их разговорном языке. Он взаимодействует с пользователями в форме диалога, что делает общение еще более интересным, передает 24 Канал.

К теме ChatGPT теперь доступен в Украине

ChatGPT запустила американскую исследовательскую лабораторию искусственного интеллекта Open AI в ноябре 2022 года. Однако в Украине его долгое время нельзя было использовать. Однако министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что с 18 февраля 2023 года ChatGPT наконец-то доступен на территории нашего государства.

Что спрашивают украинцы

Активист Сергей Стерненко спросил у чат-бота, достаточна ли наша русофобия. Четкого ответа там не последовало. Стерненко пошутил "Открыл ChatGPT. Закрыл ChatGPT".

В то же время некоторые украинцы просят не ссориться искусственным интеллектом, ведь – это, так сказать, его первый рабочий день в Украине.

Нардеп Ярослав Железняк поинтересовался у бота, кого следующим уволят из правительства. Предугадать он не может. Чиновник отметил, что приложение можно дать базу за последние 3 года для обучения.

Однако стоит отдать должное должное – он подтвердил всем известный факт. Его спросили, есть ли оккупанты людьми.

Украинцы поинтересовались, почему оккупанты, убегая из Украины, забирали с собой бытовую технику, например, стиральные машины, чайники или даже унитазы. Оказалось, что унитаз – достаточно сакральная вещь в культуре захватчиков.



Ответ бота / Фото со страницы "Баба и кот"

Более того, чат-бот уже выучил главный лозунг украинцев. Правда, пока только одно.



Ответы бота / Скриншот по сети

Министр юстиции Украины Денис Малюска попросил бот написать законопроект о легализации проституции. Тот справился через несколько минут.



Законопроект о легализации проституции/скриншот с сайта ChatGPT

Украинцы насмехаются, что теперь вечером будут разговоры с новым "другом". Однако напоминают, что забывать об истинном "чате с ответом" нельзя.



Конкурент чат-бота / Фото "Частная мемория".