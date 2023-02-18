Бот розуміє запити користувачів та генерує відповіді на них розмовною мовою. Він взаємодіє з користувачами у формі діалогу, що робить спілкування ще цікавішим, передає 24 Канал.
До теми ChatGPT тепер доступний в Україні
ChatGPT запустила американська дослідницька лабораторія штучного інтелекту Open AI у листопаді 2022 року. Однак в Україні його тривалий час не можна було використовувати. Однак міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що з 18 лютого 2023 року ChatGPT нарешті доступний на території нашої держави.
Що питають українці
Активіст Сергій Стерненко запитав у чат-бота, чи достатня наша русофобія. Чіткої відповіді там не було. Стерненко пожартував "Відкрив ChatGPT. Закрив ChatGPT".
Водночас деякі українці просять не сваритись на штучний інтелект, адже – це, так би мовити, його перший робочий день в Україні.
Нардеп Ярослав Железняк поцікавився у бота, кого наступним звільнять з уряду. Передбачити він не може. Чиновник зазначив, що додатку можна дати базу за останні 3 роки для навчання.
Однак варто віддати боту належне – він підтвердив всім відомий факт. Його запитали, чи є окупанти людьми.
Принагідно українці поцікавились, чому окупанти, тікаючи з України, забирали з собою побутову техніку, наприклад, пральні машини, чайники чи навіть унітази. Виявилось, що унітаз – доволі сакральна річ у культурі загарбників.
Відповідь бота / Фото зі сторінки "Баба і кіт"
Ба більше, чат-бот вже вивчив головне гасло українців. Щоправда, наразі лише одне.
Відповіді бота / Скриншот з мережі
Міністр юстиції України Денис Малюська попросив бот написати законопроєкт про легалізацію проституції. Той впорався за кілька хвилин.
Законопроєкт про легалізацію проституції / скриншот з сайту ChatGPT
Українці кепкують, що тепер ввечері матимуть розмови з новим "другом". Однак нагадують, що забувати про істинний "чат з відповідями" не можна.
Конкурент чат-боту / Фото "Приватна мемарня".