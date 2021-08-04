Чаус не сможет получить условный срок или освобождение от уголовной ответственности, – юрист

На соответствующем этапе продолжается досудебное заседание, дело в отношении Николая Чауса еще не завершено. Его не передавали с обвинительным актом для рассмотрения по существу. Поэтому сейчас судья имеет статус подозреваемого.

Очевидно, что после избрания ему меры пресечения, дело должно дойти до своего логического завершения. Об этом в эфире на 24 канале сообщил член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

Темы Закрытый режим заставит еще больше нервничать Порошенко, – Лещенко о заседание по Чауса

Что ждет Николая Чауса

По его словам, после того, как расследование завершат, дело необходимо передать в Высший антикоррупционный суд.

Даже в случае заключения какой-то сделки, предоставление показаний, изобличение других лиц, это не поможет Чаусу получить условный срок или вообще получить освобождение от уголовной ответственности,

– подчеркнул Валько.

Несмотря на это, как отметил юрист, это может помочь получить судье меньший срок.

Высший антикоррупционный суд избирал меру пресечения Николаю Чаусу.

Заседание проходило в закрытом режиме. Экс-судья бежал в Молдову, когда его разоблачили на крупной взятке. Детективы НАБУ 3 августа объявили Чаусу о подозрении по делу о взяточничестве. Ранее мужчина нашелся в одном из сел на Винниччине.

О залоге

В случае, если следственный судья признает доказательства достаточно обоснованными для избрания меры пресечения, он обязан определять залог, если это будет содержание под стражей, альтернативный меру пресечения.

"В 2017 году первая инстанция (это был Соломенский суд) выбрала для Чауса альтернативный залог в размере 3,7 миллиона гривен", – отметил Валько.

Заседание похоже с 2017 годом

Он напомнил, что в 2017 году уже рассматривали ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу заочно. Тогда в отношении него суд избрал заочно содержание под стражей.

К тому времени Чаус был и в международном, и в национальном розыске.

"Фактически нынешнее судебное заседание по многим моментам, по фактам, по доказательствам, будет схоже с тем, что было тогда", – сказал юрист.

Юрист сказал, что ждет Чауса: смотрите видео