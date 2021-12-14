Суду предоставили справку, что Чаус находится в больнице якобы из-за проблем со слухом. В соответствии с нормами Уголовного кодекса, среди уважительных причин, по которым обвиняемые могут не прибывать в суд, есть тяжелая болезнь или же госпитализация.

К теме Чаус заявил, что ничего не слышит, поэтому заседание суда по его делу перенесли

Поэтому Высший антикоррупционный суд направит запрос в медучреждение, чтобы проверить, действительно ли Чаус не может прийти в суд. Следующее заседание назначили на 21 декабря.

Что говорит адвокат

Адвокат Чауса Александр Короленко попросил отложить заседание. Он дал справку из государственного медицинского учреждения, сообщает LB.ua однако сам диагноз в суде не объявили, потому что это медицинская тайна. Защитник рассказал, что экс-судья будет находиться в стационаре около двух недель.

Вчера обсудили и приняли решение, что будет хирургическое вмешательство, если несколько дней терапевтического лечения не помогут,

– сказал Короленко.

Заметим, что заседание по делу 7 декабря тоже отложили из-за проблем со слухом подозреваемого. Адвокат говорил, что Чаус почти ничего не слышит.

Что известно о деле Чауса

В 2016 году Чаус был судьей Днепровского районного суда Киева. Его разоблачили на взятке в размере 150 тысяч долларов. Банки с деньгами были закопаны во дворе Чауса.

Тогда судья бежал в Молдову. Он попросил о политическом убежище.

В апреле 2021 года адвокат экс-судьи заявил, что его подзащитного похитили. 30 июля полуголый подозреваемый появился в селе в Винницкой области. На место выехали сотрудники СБУ и задержали подозреваемого.

По решению суда, он до 24 января 2022 года будет находиться под домашним арестом.

От дела Чауса у Порошенко волосы встают дыбом, Честная политика, Сергей Лещенко:

Текст поста Центра противодействия коррупции:

Чауса госпитализировали, судебное разбирательство поставили на паузу.

Обвиняемый в коррупции бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус не пришел на сегодняшнее заседание Высшего антикоррупционного суда.

Суду предоставили справку, что Чауса госпитализировали из-за якобы проблем со слухом.

В соответствии с нормами УПК, среди уважительных причин, по которым обвиняемые могут не прибывать в суд, есть тяжелая болезнь или пребывание в учреждении здравоохранения (конечно, при условии, если человек не может временно покинуть больницу).

Поэтому Высший антикоррупционный суд планирует направить запрос в медучреждение, чтобы проверить, действительно ли Чаус не может временно покинуть больницу для участия в суде.

Следующее заседание назначено на 21 декабря.