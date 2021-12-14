Суду надали довідку, що Чаус перебуває в лікарні нібито через проблеми зі слухом. Відповідно до норм кримінального кодексу, серед поважних причин, за яких обвинувачені можуть не прибувати до суду, є тяжка хвороба або ж госпіталізація.

До теми Чаус заявив, що нічого не чує, тому засідання суду в його справі перенесли

Тому Вищий антикорупційний суд направить запит до медзакладу, щоб перевірити, чи справді Чаус не може прийти до суду. Наступне засідання призначили на 21 грудня.

Що каже адвокат

Адвокат Чауса Олександр Короленко попросив відкласти засідання. Він дав довідку з державної медичної установи, повідомляє LB.ua. Однак сам діагноз у суді не оголосили, бо це медична таємниця. Захисник розповів, що екссуддя перебуватиме в стаціонарі близько двох тижнів.

Вчора обговорили й ухвалили рішення, що буде хірургічне втручання, якщо кілька днів терапевтичного лікування не допоможуть,

– сказав Короленко.

Зауважимо, що засідання у справі 7 грудня теж відклали через проблеми зі слухом підозрюваного. Адвокат говорив, що Чаус майже нічого не чує.

Що відомо про справу Чауса

У 2016 році Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. Його викрили на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів. Банки з грошима були закопані на подвір'ї Чауса.

Тоді суддя втік у Молдову. Він попросив про політичний притулок.

У квітні 2021 року адвокат екссудді заявив, що його підзахисного викрали. 30 липня напівголий підозрюваний з'явився в селі на Вінниччині. На місце виїхали працівники СБУ й затримали підозрюваного.

За рішенням суду, він до 24 січня 2022 року перебуватиме під домашнім арештом.

Від справи Чауса у Порошенка волосся стає дибки, Чесна політика, Сергій Лещенко:

Текст поста Центру протидії корупції:

Чауса госпіталізували, судовий розгляд поставили на паузу.

Обвинувачений у корупції колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус не прийшов на сьогоднішнє засідання Вищого антикорупційного суду.

Суду надали довідку, що Чауса госпіталізували через нібито проблеми зі слухом.

Відповідно до норм КПК, серед поважних причин, за яких обвинувачені можуть не прибувати до суду, є тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я (звісно, за умови, якщо людина не може тимчасово залишити лікарню).

Тому Вищий антикорупційний суд планує направити запит до медзакладу, щоб перевірити, чи справді Чаус не може тимчасово залишити лікарню для участі в суді.

Наступне засідання призначене на 21 грудня.