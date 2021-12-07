Про те, що ВАКС довелося перенести засідання у справі Чауса, у мережі повідомив Центр протидії корупції.

Раніше Антикорупційний суд почав розгляд справи про хабарництво Чауса

Засідання у справі Чауса перенесли на тиждень

Судове засідання у справі колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, якого обвинувачують в отриманні 150 тисяч доларів хабаря, перенесли.

Все через те, що адвокат підозрюваного заявив, що Чаус майже нічого не чує. Мовляв, йому треба зробити або операцію, або терапевтичне лікування.

За словами захисника, це буде зрозуміло після діагностики, а щоб її пройти, "треба відстояти живу чергу із залученням державної охорони та дозволом прокурора". Саме тому адвокат і попросив про перерву.

Прокурорка у відповідь зазначила, що питання зі слухом Чауса тягнеться ще з досудового розслідування. Вона невпевнена, що за два тижні вдасться щось вирішити. Вона запропонувала говорити повільно та голосно, щоб обвинувачений усе чув.

У результаті судді таки задовольнили прохання захисту, хоча й частково, відклавши засідання на тиждень.

До слова, 7 грудня також мало відбутися підготовче засідання в справі екскерівника "Укрбуду" Максима Микитася. Однак слухання теж відклали, бо до суду не прийшов його адвокат Максим Габрієлян. Наступне засідання призначили аж на січень 2022 року.

Справа Чауса: що відомо

У 2016 році тоді ще суддю Дніпровського районного суду Києва викрили на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів. Правоохоронці знайшли скляні банки з грошима, які були закопані на подвір'ї Чауса.

Далі він, аби уникнути українського правосуддя, втік у Молдову. Там Чаус попросив про політичний притулок.

У квітні 2021 року адвокат екссудді заявив, що його підзахисного викрали. 30 липня напівголий підозрюваний з'явився в селі на Вінниччині. На місце виїхали працівники СБУ й затримали підозрюваного.

Спочатку ніхто не знав де перебуває Чаус, однак згодом стало відомо, що у столичній лікарні "Феофанія".

За рішенням суду, він до 24 січня 2022 року перебуватиме під домашнім арештом.

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Текст допису Центру протидії корупції:

Вищому антикорупційному суду довелося перенести засідання в справі колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, якого обвинувачують в отриманні 150 тисяч доларів хабаря

Адвокат каже, що Чаус майже нічого не чує. Йому треба зробити або операцію, або терапевтичне лікування. Це буде зрозуміло після діагностики, а щоб її пройти, треба відстояти живу чергу, при тому із залученням державної охорони і дозволом прокурора. Тому захист попросив перерву.

У відповідь прокурор зазначила, що питання зі слухом Чауса тягнеться ще з досудового розслідування, тому не факт, що за два тижні вдасться щось вирішити. Прокурор наголосила, що може говорити повільно та голосно, щоб обвинувачений усе чув.

В результаті судді вирішили частково задовольнити прохання захисту і відкласти засідання на тиждень