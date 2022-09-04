Такое мнение 24 каналу озвучил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. В россии сейчас вообще острый внутриполитический кризис, из-за чего даже кадыров хочет уходить со своего поста.
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Чеченцы готовят национально-освободительную войну
Клочок рассказал, что еще примерно 1,5-2 месяца назад чеченцы подготовили план. Они распределили Чеченскую республику на 6 регионов. Собираются возвращаться, восстанавливать национально-освободительную войну и создавать свободную республику Ичкерия.
Вопрос их возвращения – это реально вопрос времени. События могут разворачиваться очень быстро, особенно на фоне больших неудач россиян на фронте.
– отметил политический эксперт.
Усиливаться россии нечем
По его словам, даже завезенный россией 3 армейский корпус, якобы уже направляющийся в сторону Херсона, не означает, что у него все будет хорошо. Кроме того, в российских СМИ усилилась цензура.
"Она и без того была мощной, но теперь им вообще запрещают что-либо сообщать", - заметил Клочок.
В подтверждение этому он упомянул, как комментировали "хлопок" в Крыму. Там сразу вылезал Аксен, который со своим помощником рассказывал, что то не "хлопок", то проводятся патриотические игры.
По его мнению, это мы здесь занимаемся продуцированием фейков, и вообще у нас здесь войны никакой нет,
– подчеркнул политический эксперт.
Клочок о возвращении настоящих чеченцев в Ичкерию: смотрите видео
Новости Чечни: последние события
- Приспешник путина кадыров заявил, что желает уйти в отставку. Эти слова раздаются не впервые, но, похоже, кремль уже нашел ему другую работу.
- Кадыровцев сейчас берегут на войне в Украине. Не хотят, чтобы те попали в плен, наговорили лишнего и в россии исчез образ мужественных кадыровцев.
- СБУ и Офис Генерального прокурора Украины сообщили, что кадыров лично предписывал совершать военные преступления на территории нашего государства. Его приспешники действовали в Киевской, Донецкой и Луганской областях.