Такое мнение 24 каналу озвучил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. В россии сейчас вообще острый внутриполитический кризис, из-за чего даже кадыров хочет уходить со своего поста.

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Чеченцы готовят национально-освободительную войну

Клочок рассказал, что еще примерно 1,5-2 месяца назад чеченцы подготовили план. Они распределили Чеченскую республику на 6 регионов. Собираются возвращаться, восстанавливать национально-освободительную войну и создавать свободную республику Ичкерия.

Вопрос их возвращения – это реально вопрос времени. События могут разворачиваться очень быстро, особенно на фоне больших неудач россиян на фронте.

– отметил политический эксперт.

Усиливаться россии нечем

По его словам, даже завезенный россией 3 армейский корпус, якобы уже направляющийся в сторону Херсона, не означает, что у него все будет хорошо. Кроме того, в российских СМИ усилилась цензура.

"Она и без того была мощной, но теперь им вообще запрещают что-либо сообщать", - заметил Клочок.

В подтверждение этому он упомянул, как комментировали "хлопок" в Крыму. Там сразу вылезал Аксен, который со своим помощником рассказывал, что то не "хлопок", то проводятся патриотические игры.

По его мнению, это мы здесь занимаемся продуцированием фейков, и вообще у нас здесь войны никакой нет,

– подчеркнул политический эксперт.

Клочок о возвращении настоящих чеченцев в Ичкерию: смотрите видео

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