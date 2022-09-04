Таку думку 24 каналу озвучив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. У росії зараз узагалі гостра внутрішньополітична криза, через що навіть кадиров хоче йти зі своєї посади.

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Чеченці готують національно-визвольну війну

Клочок розповів, що ще приблизно 1,5 – 2 місяці тому чеченці підготували план. Вони розподілили Чеченську республіку на 6 регіонів. Збираються повертатись, відновлювати національно-визвольну війну й створювати вільну республіку Ічкерія.

Питання їхнього повернення – це реально питання часу. Події можуть розгортатись дуже швидко, особливо на тлі великих невдач росіян на фронті,

– зазначив політичний експерт.

Підсилюватись росії нічим

За його словами, навіть завезений росією 3 армійський корпус, що нібито вже прямує у бік Херсона, не означає, що в нього все буде добре. Крім того, в російських ЗМІ посилилась цензура.

"Вона й без того була потужна, але тепер їм узагалі забороняють будь-що повідомляти", – зауважив Клочок.

На підтвердження цього він згадав, як коментували "бавовну" в Криму. Там одразу вилазив аксьонов, який зі своїм помічником розповідав, що то не "бавовна", то проводяться патріотичні ігри.

На його думку, це ми тут займаємось продукуванням фейків, і взагалі в нас тут війни ніякої немає,

– наголосив політичний експерт.

Клочок про повернення справжніх чеченців в Ічкерію: дивіться відео

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