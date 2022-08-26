Про це 24 каналу розповів речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Белокієв. Він додав, що головною причиною, чому кадирівців зараз бережуть, це масові відмови в Чечні йти на війну в Україну.

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Багато кадирівців загинули на початку війни

Белокієв зазначив, що в перші дні війни кадирівців масово кидали в бій. І тоді дуже багато з них загинули. Нині вони цього не роблять.

Вони змінили тактику. кадирівців тримають позаду, а попереду йдуть інші "менш потрібні" угрупування. Ті ж буряти, дагестанці, інгуші тощо,

– зауважив речник батальйону Мансура.

кремль не хоче, аби кадирівці потрапили в полон

Ще одна причина, з якої кадирівців бережуть, за словами Белокієва – це те, що кремль не хоче, аби кадирівці потрапили в полон. Там вважають, що вони почнуть говорити зайвого на камеру.

"Це розвіє міф про те, що кадирівці сильні, непереможні воїни тощо. А цього кремль наразі допустити не може, адже йому треба тримати чеченський народ у вуздечку. кремлю треба, щоб чеченці боялись кадирівців", – підсумував Белокієв.

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