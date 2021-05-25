Санкции, которые были введены в действие 21 мая, касались более 600 человек, но имен их названо сразу не было. Это породило волну слухов и поисков "зрады" – любимого занятия политизированного украинского общества.

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Кто разгонял "зраду"

Рупорами "зрады" на этот раз стали бывшие народные депутаты и лидеры "Правого сектора" – Дмитрий Ярош и Борислав Береза.

Береза сообщил, что "власть сливает патриотов" и хочет под видом борьбы с криминалом свести счета с чеченскими добровольцами, которые воевали на стороне Украины против россиян на Донбассе.

Истерическое сообщение Борислава Березы:

Ярош пошел дальше и пригрозил "силовым вариантом", если власть не капитулирует и не оставит его чеченских собратьев в покое.

Ультиматум Дмитрия Яроша:

Эти два сообщения вызвали каскадный эффект в соцсетях и спровоцировали новую порцию обвинений, которые очень активно начали распространять урапатриоты из лагеря так называемых "порохоботов". К кампании присоединилось немало людей, в частности – действующих народных депутатов. Один из них – представитель политсилы Петра Порошенко и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Нардеп Чубаров возмущен:

Чубаров в свое время уже защищал одного из участников санкционных списков – Салмана Сайнароева. Осенью 2019 года того освободили из-под стражи на поруки именно Рефата Чубарова, после чего тот подставил почтенного политика и скрылся, а впоследствии был объявлен в международный розыск.

И Чубаров, и Береза заявили, что в санкционных списках находится лидер чеченского добробата имени шейха Мансура Муслим Чеберлоевский – личный враг нынешнего пророссийского руководителя Чечни Рамзана Кадырова и последовательный борец за независимость своей Родины.

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Береза даже назвал его номер в списках – 632-й. Впрочем, под таким номером Муслим Чеберлоєвський не значится (вместо него другой чеченец с этого добробата – Умхан Автаев), его вообще нет в этих списках. В отличие от Березы и Чубарова никто в СНБО (а это, напомним, коллективный орган) не увидел в ветеране многих войны Чеберлоевском новейшего Гассана ас-Саббаха, что вместо Аламута осел где-то под Мариуполем и из "сектора М" координирует деятельность современных ассасинов.

С другой стороны, сам Чеберлоевский в давнем интервью "Кавказ. Реалиям" признал, что неоднократно нарушал законы Украины, жил в нашей стране незаконно и регулярно пересекал государственные границы Украины в разных направлениях. Но то все было до войны с Россией, а потому к делу не имеет отношения.

Криминальные авторитеты или бойцы

Действительно, вокруг выходцев с Северного Кавказа, проживающих в Украине, которые легализовались и некоторые даже получили статус участников боевых действий есть немало скандальных историй. Они не связаны с военными действиями, а имеют криминальный привкус. Впрочем, это касается не только кавказцев.

Российская вооруженная агрессия создала для этого условия и открыла портал в новые "темные века", где отсутствует закон и царит право сильного. Люди с оружием стали "хозяевами жизни" и не отказали себе в "маленьких грехах". К сожалению, среди них были и те, что воевали за Украину, от имени Украины и именем Украины. Пресловутый пример милицейской роты, а на самом деле банды "Торнадо" этот тезис подтверждают. Как подтверждает и история бывших героев – Семена Семенченко, Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Пример преступной группировки "торнадовцев" единичным не был. Многие ветераны совершили тяжкие преступления и стали фигурантами уголовных дел. Заказные убийства, вооруженные ограбления, наркотики, контрабанда, похищения людей – вот далеко не полный список преступных действий, связанных с этими пассионариями. И здесь совсем "не власть сливает патриотов", а некоторые люди, которым понравился горький вкус войны, увидели в ней "возможность" и не хотят возвращаться к мирной жизни. Вот такая неприятная и неудобная правда.

Я же не говорю, что наши все – ангелы. И если кто-то из наших бойцов сделал что-то противозаконное – задерживайте его, штрафуйте, пусть отрабатывает. Пусть даже в тюрьме сидит – но здесь, на территории Украины. Зачем же сдавать человека туда, этим варварам? Как вы можете отправлять людей на убой, на смерть?!

– склонность отдельных бойцов к противоправным действиям подтверждают и в добробате имени шейха Мансура подтверждает их командир Муслим Чеберлоевский в давнем интервью ресурсу UaPortal осенью 2018 года.

Эти слова касались ингуша Тимура Тумгоева, которого в 2018 году Украина экстрадировала в Россию, но могут быть распространены и на других подчиненных Чеберлоевского.

Напомним, в 2018-м "крестовый поход" против выходцев с Северного Кавказа попыталась устроить Генеральная Прокуратура. Ее тогдашний глава – Юрий Луценко – изрядно попиарился на теме и наделал громких заявлений. В сентябре 2018 года Юрий Луценко официально заявил, что Тумгоев – преступник, который лишь представляет из себя бойца добробата и участника АТО. Основанием для экстрадиции ингуша в Россию стала якобы его принадлежность к террористам "ИГИЛ".

Тумгоев, дело которого по "красной карточке" Интерпола рассматривалось 2 года, никогда не заявлял о своем участии в АТО/ООС. В течение этих двух лет он имел все возможности уехать в третью страну. Ему дважды отказала в убежище на территории Украины миграционная служба МВД. В остановке его экстрадиции отказал и Европейский суд по правам человека,

– Юрий Луценко на брифинге 18 сентября 2018 года заявляет, что гражданин России за 2 года не предоставил доказательств того, что воевал с оккупантами.

Слова Луценко имели большой резонанс, привели к столкновениям под ГПУ и "самоопыление" газом одного из защитников здания, а также породили обвинения в том, что "власть сливает патриотов". Это именно сейчас говорят политические сторонники бывшего генпрокурора.

Сейчас всегда активный в соцсетях Луценко, который имеет собственное мнение по любому поводу, никак не комментирует внесение бойцов чеченского батальона в санкционные списки. Возможно, из-за того, что сейчас власть продолжает дело, которое он не завершил.

Дело в том, что СНБО внес в списки только тех представителей добробата, которые действительно имеют проблемы с законом. Да еще и какие.

Кто есть кто

Номер 635 – чеченец Алви Вутсаев был установленным участником похищения человека в декабре 2020 года. Это было громкое дело – по заказу скандального застройщика Максима Микитася Вутсаев с подельниками похитили юриста Олега Мирошниченко. В настоящее время Вутсаев привлечен к ответственности и находится в колонии.

Алви Вутсаєв – участник банды, которая по утверждению правоохранителей действовала на заказ Микитася:

Уже упомянутый выше Салман Сайнароев (номер 659 в списке СНБО) подозревается в громком ограблении Киевского ювелирного магазина и убийстве охранника. Сейчас он скрывается от следствия после того, как при содействии Чубарова вышел на свободу и обещал быть вежливым.

Муслим Идрисов (номер 646 в списке СНБО) является осужденным за контрабанду оружия. Умхан Автаев, по сведениям правоохранителей, подозреваются в контрабанде из "ДНР"/"ЛНР", а также связями со спецслужбами РФ.

Ко всем упомянутым лицам у правоохранителей были вполне конкретные вопросы и обвинения, которые были подкреплены доказательствами и фактами. Другое дело – можно ли в полной мере им доверять, ведь украинская правоохранительная и судебная система себя неоднократно скомпрометировали, но в этом случае вопрос заходит в тупик, выхода из которого не найти.

В понедельник, 24 мая, ответственные лица МВД вернулись к работе после выходных и объяснили, что в списки СНБО попали лица с криминальным флером. Также было подтверждено, что никого из тех, кто воевал за Украину, но оступился, не будут отдавать агрессору.

Примирительный пост Дмитрия Яроша:

После этого и Борислав Береза, и Дмитрий Ярош сменили гнев на милость и написали у себя на страницах, что "зрады" нет. Так спрашивается, для чего был весь этот балаган?

Береза отменяет "зраду":

Похоже, лишь для того, чтобы бывший участник пророссийских пропагандистских проектов Береза записал себя в победители над системой и снова уверовал в силу соцсетей.