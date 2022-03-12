Чеченцы застрелили 12 раненых россиян, чтобы не иметь с ними хлопот, – Данилов

Украинская разведка подтвердила, что чеченцы застрелили 12 российских военных. Только потому, что они получили ранения.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал во время единственного телемарафона 12 марта. По его словам, это еще одно подтверждение тому, что Россия никакая не единая.

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Данилов не раз говорил, что Россия – это искусственное образование, а не единый этнос. И сами чеченцы относятся к россиянам как к людям 2 или 3 сорта.

Чеченцы убили 12 раненых россиян, которые они должны были отправить в Беларусь в госпиталь, чтобы переправить в Россию. Это и есть это отношение, когда в самой России чеченцы относятся к россиянам как к людям 2 или 3 сорта.

– заявил Данилов.

Эти данные 12 марта подтвердила украинская разведка – чеченцы просто не хотели иметь хлопот с ранеными.

Сегодня наша разведка дала тому подтверждение, что они (чеченцы – 24 канал) убили 12 ребят из Российской Федерации, почти пристреливая их, чтобы не иметь хлопот. Это еще одно подтверждение тому, что никакой единой России не существует и это искусственное образование,

– добавил секретарь СНБО.

Он отметил, что это "достижение" Ленина, о котором так любит вспоминать Путин в своих сказках. Ленин собрал разные народности в одну "семью", которые сейчас почему-то называются "единой Россией".

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