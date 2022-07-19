Об этом 24 каналу рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. Он говорит, что освобождение Ичкерии от россии зависит от политической составляющей.

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По его словам, работа и подготовка к деоккупации Ичкерии и всего Кавказа всегда велась и будет вестись дальше.

Конечно, мы стремимся к этому. Но должны понимать, что нужна хоть какая-то поддержка, потому что мы полностью оккупированы сегодня. Как, например, сегодня оккупирован Мариуполь,

– сказал спикер батальона имени Шейха Мансура.

Он привел пример мариупольцев, которые сегодня не выходят и не освобождаются от захватчиков. "Это сложно, нужна поддержка извне. Но реально ли это с поддержкой? Конечно", - ответил Белокиев.

Что нужно для освобождения Ичкерии

Есть ли у Ичкерии поддержка извне? По его мнению, сегодня, к сожалению, поддержка минимальна.

Она должна быть в информационном плане, то, что вы сейчас делаете. А также в политическом плане – это признание Ичкерии и право Кавказа на самоопределение. И третье – это, конечно, военная поддержка,

– подчеркнул Белокиев.

Он заявил, что Ичкерии нужен также тыл. "Как сегодня у украинцев есть тыл – Европа, где они могут переждать и откуда получают оружие. Нам тоже нужен такой тыл", – сказал спикер.

Ислам Белокиев заверил, что если у Ичкерии будут все эти три фактора, то, конечно, освобождение реально.

Белокиев об освобождении Ичкерии и отношении к Кадырову в Чечне:



Что известно о Чеченской Республике Ичкерии: данные из Википедии