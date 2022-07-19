Про це 24 каналу розповів речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Белокієв. Він каже, що звільнення Ічкерії від росії залежить від політичної складової.

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За його словами, робота і підготовка до деокупації Ічкерії і всього Кавказу завжди велася і буде вестися далі.

Звісно, ми прагнемо цього. Але маємо розуміти, що потрібна хоч якась підтримка, бо ми повністю окуповані сьогодні. Як наприклад, сьогодні окупований Маріуполь,

– сказав речник батальйону імені Шейха Мансура.

Він навів приклад маріупольців, які сьогодні не виходять і не звільняються від загарбників. "Це складно, треба підтримка ззовні. Але чи реально це з підтримкою? Звісно", – відповів Белокієв.

Що потрібно для звільнення Ічкерії

Чи є в Ічкерії підтримка ззовні? На його думку, сьогодні, на жаль, підтримка мінімальна.

Вона має бути в інформаційному плані, те, що ви зараз робите. А також в політичному плані – це визнання Ічкерії і право Кавказу на самовизначення. І третє – це, звісно, військова підтримка,

– наголосив Белокієв.

Він заявив, що Ічкерії потрібен також тил. "Як сьогодні в українців є тил – Європа, де вони можуть перечекати та звідки отримують зброю. Нам теж треба такий тил", – сказав речник.

Іслам Белокієв запевнив, що якщо у Ічкерії будуть всі ці три фактори, то, звісно, звільнення реальне.

Белокієв про звільнення Ічкерії та ставлення до Кадирова в Чечні:



Що відомо про Чеченську Республіку Ічкерію: дані з Вікіпедії