Про це 24 каналу розповів речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Белокієв. Він каже, що звільнення Ічкерії від росії залежить від політичної складової.
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За його словами, робота і підготовка до деокупації Ічкерії і всього Кавказу завжди велася і буде вестися далі.
Звісно, ми прагнемо цього. Але маємо розуміти, що потрібна хоч якась підтримка, бо ми повністю окуповані сьогодні. Як наприклад, сьогодні окупований Маріуполь,
– сказав речник батальйону імені Шейха Мансура.
Він навів приклад маріупольців, які сьогодні не виходять і не звільняються від загарбників. "Це складно, треба підтримка ззовні. Але чи реально це з підтримкою? Звісно", – відповів Белокієв.
Що потрібно для звільнення Ічкерії
Чи є в Ічкерії підтримка ззовні? На його думку, сьогодні, на жаль, підтримка мінімальна.
Вона має бути в інформаційному плані, те, що ви зараз робите. А також в політичному плані – це визнання Ічкерії і право Кавказу на самовизначення. І третє – це, звісно, військова підтримка,
– наголосив Белокієв.
Він заявив, що Ічкерії потрібен також тил. "Як сьогодні в українців є тил – Європа, де вони можуть перечекати та звідки отримують зброю. Нам теж треба такий тил", – сказав речник.
Іслам Белокієв запевнив, що якщо у Ічкерії будуть всі ці три фактори, то, звісно, звільнення реальне.
Белокієв про звільнення Ічкерії та ставлення до Кадирова в Чечні:
Що відомо про Чеченську Республіку Ічкерію: дані з Вікіпедії
- Невизнана Чеченська Республіка Ічкерія з'явилася після розпаду Радянського Союзу. Росія її не визнала і пішла на неї Першою чеченською війною.
- Республіку ліквідували у 2000 році, назвавши це "контртерористичною операцією на Північному Кавказі". Лідерів Ічкерії Росія називала "терористами і вбивцями".
- Москва уклала домовленості з одним із колишніх лідерів Ічкерії – Ахматом Кадировим. Після його вбивства Чечнею вже понад 13 років керує його син – Рамзан Кадиров.
- Чеченську Республіку Ічкерію не визнала жодна держава-член ООН.