"Чеченский сценарий" возвращение Донбасса от Путина: Тимчук объяснил опасность для Украины

Федерализация оккупированных районов Донбасса является идеальным вариантом для России, однако для Украины может обернуться огромными материальными затратами на восстановление инфраструктуры, что приведет к упадку экономики страны и сыграет на руку Москве.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук в интервью изданию "Апостроф".

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"Трудно говорить о старой дискуссии, поскольку от своей идеи Россия не отказывалась с 2014 года. Федерализация Украины для России сейчас является идеальным вариантом, ведь она де-факто контролирует оккупированные части Донбасса. При проведении федерализации и получении этими территориями легендарного и печально известного "особого статуса" фактически эта территория будет находиться в составе Украины, а управляться Российской Федерацией", – подчеркнул нардеп.

По его словам, для Кремля процесс федерализации именно в контексте решения вопроса Донбасса был бы идеальным.

Они (Россия – "24"), с одной стороны, де-факто продолжают контролировать оккупированную территорию, Украина начинает там восстановление всего за свои деньги, соответственно, ее экономика приходит в еще более плачевное состояние. Поэтому вопрос федерализации Украины никогда не снимали с повестки дня. И чем дальше, тем более привлекательным он представляется для Москвы,

– отметил Тимчук.

Координатор "ИС" добавил, что в вопросе федерализации Донбасса для Украины, кроме восстановления инфраструктуры, есть несколько подводных камней.

"Здесь играет роль еще один фактор, которого не было весной 2014: кто де-юре будет контролировать эту территорию, то будет отвечать за восстановление инфраструктуры, а для Украины стоит вопрос о выплате различных социальных пособий, речь о многомиллиардных суммах. О стоимости восстановления инфраструктуры Донбасса, которую россияне за эти годы разрушили, я вообще молчу. Это должны быть колоссальные средства. А еще вопрос разминирования местности, то есть масса вопросов, которые влекут за собой огромные затраты", – уверен нардеп.

Напомним, недавно президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина могла предоставить Донбассу статуса территории с широкими полномочиями, как это в свое время сделал Кремль с Чечней.