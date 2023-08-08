У обычных безмолвных россиян уже выработался иммунитет к подобным издевательствам, но все же есть определенные рычаги, которые могут разбудить протестный потенциал "на болотах". Об этих и других страхах Путина для 24 Канала рассказал политолог Алексей Кошель.

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Потери России на войне увеличиваются безумными темпами. Все идет к тому, что Владимиру Путину придется объявлять всеобщую мобилизацию, которая не на шутку испугает россиян.

Политолог считает, что и от такой мобилизации можно будет избежать. Но желающие принять предложение будут, ведь россияне, всю жизнь жившие в бедности, погонятся за наживой на фронт. По нынешнему курсу военнослужащие в России получают около 2000 – 2500 долларов ежемесячно.

Главные страхи Путина

Следует учитывать, что за полтора года войны позиции Путина и внутри России, и на международном поле чрезвычайно ослабли. У диктатора появляется все больше страхов.

Первым страхом Кошель назвал Москву и Санкт-Петербург – города, в которых есть протестный потенциал. Хотя и его нельзя сравнить с количеством протестующих в свое время в Беларуси или Украине.

Протестный потенциал мал, но Путин все равно его опасается, поэтому сейчас мобилизационные процессы в Москве и Петербурге проходят на минимальном уровне. Путин не раздражает Москву и Петербург,

– заметил аналитик.

Второй большой страх бункерного – серьезное падение уровня жизни людей.

С одной стороны, украинцы надеются, что скоро россияне перейдут на картошку и баланду. Но и в самом деле в России уровень рубля достиг критического. А это в свою очередь скажется на всем, в том числе и на ценах на продукты.

"Я думаю, что Путин как выходец из 90-х четко понимает логику голодных бунтов и очевидно, что сейчас ему другие протесты вряд ли удастся ожидать", – заметил Кошель.

Маловероятно, что в ближайшее время можно увидеть пикеты, организованные оппозиционерами или недовольство огромными потерями на фронте. Нельзя вспомнить хотя бы одну мать с протестным плакатом, которая вышла бы на Красную площадь.

К тому же Путин сделал свои выводы из похода вагнеровцев. "Бунт" показал, что массовой поддержки не было, но в отдельных населенных пунктах жители довольно дружелюбно относились к мятежникам.

Как вывод – определенный протестный потенциал в России есть, но ему нужен толчок, которым, вероятнее всего, могут стать проблемы с ценами и уровнем жизни.

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