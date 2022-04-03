Чего еще бояться после Бучи, Ирпеня, Гостомеля, – Подоляк обратился к лидерам Европы

То, что российские изверги сделали с невинными украинцами в Буче, Ирпене и Гостомеле, является настоящим адом 21 века. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк обратился к мировым лидерам на фоне зверств россиян.

Подоляк призвал "лидеров Европы", которые "сытно едят и спокойно спят сейчас в своих кроватях", еще раз взглянуть на ужасные кадры из освобожденных украинских городов.

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Советник главы Офиса Президента сказал, что мир так боялся спровоцировать россиян и начала Третьей мировой войны, что допустили Сребреницу 21 века в Украине.

Как итог, мир получил тотальный неописуемый страх античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле. Сотни, тысячи убитых, разорванных, изнасилованных, связанных, вновь изнасилованных и убитых. Сотни тысяч мирных граждан Украины. Убитые с особым зверством,

– констатировал Подоляк.

Он возмутился тем, что мир неохотно отвергает и запрещает все русское. Подоляк возмутился, что запрещать русскую литературу в европейских университетах – это негуманно.

"Еще раз внимательно посмотрите на тысячи разорванных, изнасилованных, сожженных украинцев. В 21 веке. В рамках "спецоперации". Разорванных россиянами. А теперь еще раз скажите всему миру о том, что Россия – это нормально, это бизнес, что нельзя запрещать Рахманинову. Посмотрите и скажите. Или отвернитесь. Ведь главное – не спровоцировать. А они пусть массово режут украинцев", – подытожил советник главы ОП.

Добавим, что на днях в освобожденном городе Буча Киевской области обнаружили братскую могилу на почти 300 человек. По словам мэра, к сожалению, мертвые люди лежат на улицах города.

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