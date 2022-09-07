Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, боевые действия будут продолжаться и зимой.

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Однако в ближайшее время уменьшится их формат и интенсивность.

Осенью боевые действия стихнут. На зиму зайдут артиллерийские дуэли,

– отметил Черник.

Запад готовит Украину к артиллерийским дуэлям

По его словам, такие выводы можно сделать, если проанализировать военную помощь, которую сейчас оказывают ВСУ западные партнеры.

Новый пакет помощи от США, который Украина получила в качестве подарка на День Независимости, предусматривает предоставление ВСУ большого количества контрбатарейных систем класса AN/TPQ-37 и других. Как отметил Черник, американцы готовят к передаче Украине целую линейку такого вооружения.

Германия передала Украине первый контрбатарейный радар Cobra. Эта система способна засекать практически все типы ракет ближнего боя и артиллерийских залпов на расстоянии до 100 км. Военный эксперт добавил, что одна такая машина способна нести до 20 батарей. А в одной батарее может быть от 6 до 9 единиц ствольной артиллерии.

По словам Черника, то, что страны Запада делают акцент на таком типе вооружения, свидетельствует, что следует ожидать усиления артиллерийских дуэлей.

Когда начнется следующая фаза войны

Он добавил, что дальше и Вооруженные Силы Украины и российская армия будут перегруппировываться.

Не раньше следующего лета, как только почва высохнет, начнется конечная фаза российско-украинской войны,

– подчеркнул военный эксперт.

Как будут развиваться события на фронте зимой: прогнозы

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев готовиться к затяжной войне. Он заверил, что вся территория Украины, включая Крым и Донбасс, будет освобождена от российских оккупантов. Однако украинцам нужно набраться терпения.

Военный обозреватель Роман Бочкала рассказал, что в Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что война в Украине вряд ли закончится в этом году. Боевые действия могут продолжаться и зимой.

В американском Институте изучения войны считают, что путин планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой.

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