Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, війна триватиме і взимку.

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Однак найближчим часом зменшиться формат та інтенсивність бойових дій.

Восени бойові дії стихнуть. На зиму зайдуть артилерійські дуелі,

– зазначив Черник.

Захід готує Україну до артилерійських дуелей

За його словами, такі висновки можна зробити, якщо проаналізувати ту військову допомогу, яку зараз надають ЗСУ західні партнери.

Новий пакет допомоги від США, який Україна отримала у якості подарунка на День Незалежності, передбачає надання ЗСУ великої кількості контрбатарейних систем класу AN/TPQ-37 та інших. Як зазначив Черник, американці готують до передачі Україні цілу лінійку такого типу озброєння.

Німеччина передала Україні перший контрбатарейний радар Cobra. Ця система здатна засікати практично усі типи ракет ближнього бою і артилерійських залпів на відстані до 100 кілометрів. Військовий експерт додав, що одна така машина здатна нести до 20 батарей. А в одній батареї може бути від 6 до 9 одиниць ствольної артилерії.

За словами Черника, те, що країни Заходу роблять акцент на такому типі озброєння, свідчить, що варто очікувати посилення артилерійських дуелей.

Коли почнеться наступна фаза війни

Він додав, що далі і Збройні Сили України, і російська армія будуть перегруповуватися.

Щонайшвидше наступного літа, як тільки ґрунт висохне, почнеться кінцева фаза російсько-української війни,

– наголосив військовий експерт.

Як розвиватимуться події на фронті взимку: прогнози

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців готуватись до затяжної війни. Він запевнив, що вся територія України, включно з Кримом та Донбасом, буде звільнена від російських окупантів. Однак українцям потрібно набратися терпіння.

Військовий оглядач Роман Бочкала розповів, що у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що війна в Україні навряд чи закінчиться цьогоріч. Бойові дії можуть тривати і взимку.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що путін планує зібрати нові сили для наступу на Україну восени та взимку.

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