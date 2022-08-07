Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. Експерти вважають, що погодні умови можуть суттєво вплинути на бойові дії.
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Як зима вплине на окупантів
Як зазначив Бочкала, в історії були випадки, коли росія користувалася зимою, аби отримати перевагу на полі бою. Зокрема, йдеться про війну з Наполеоном у 1812 році та про Другу світову війну.
Зима змінювала акценти у війні і стримувала наступальні дії ворога. Але зараз є одна відмінність. Тоді росія захищалася у складі СРСР чи ще за часів російської імперії. А зараз росія хоче наступати. Наступати взимку важче. І важче якраз буде росіянам, аніж нам.
Журналіст зазначив, що війна у холодну пору року буде дуже важкою. Однак, на його думку, росіяни взимку не наважаться на наступ.
Загроза з боку росіян
Військовий оглядач вважає, що натомість російські загарбники будуть усіляко створювати інші проблеми українцям.
Вони будуть десь закривати кран, не пускати газ чи щось подібне. Я впевнений, що вони не поцураються знищувати українські ТЕЦ,
– наголосив він.
Бочкала додав, що росіяни намагатимуться залишити людей без опалення і максимально погіршити ситуацію в Україні не тільки у військовому, а й в соціальному сенсі.
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Україна готується до зими
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль інформував про те, що опалювальний сезон 2022 – 2023 в Україні буде важким. Тому уряд веде підготовку до різних сценаріїв й створив відповідний штаб. За його словами, Україна накопичує газ, вугілля та готує об'єкти інфраструктури.
- Також уряд оголосив про обов'язкову евакуацію з Донецької області, оскільки там існує великий ризик, що не буде газу й тепла.
- У Запорізькій області закликають людей вже сьогодні думати про утеплення своїх осель. Людям, які живуть у приватних будинках, влада рекомендує за можливості запасатися дровами та паливними брикетами.