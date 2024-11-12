Потери, которых несут оккупанты, несоизмеримы с успехами, которых они достигают. Об этом 24 Каналу сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, заметив, что для военной машины Владимира Путина на первом месте цель, а ресурсы не имеют значения.

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Бешеные потери россиян напрасны

В отчете Генерального штаба 11 ноября потери российской армии составляют 1700 солдат погибшими и ранеными и уничтожено более 200 единиц техники, среди которой 16 единиц спецтехники. Это свидетельствует о том, что наши войска имеют способность уничтожать вражескую технику, которая даже расположена в российских тылах.

Создается впечатление, что Путин играет ва-банк, поскольку он рассчитывает на какие-то мирные переговоры и пытается этой массой людей захватить максимум территории. Он хочет максимально выровнять в своем понимании линию фронта,

– сказал Тимочко.

Впрочем, возникает вопрос, а если не состоятся переговоры, или не на условиях, как представляет себе Путин. Получается, что тогда все эти огромные потери российского войска будут неоправданны.

Важно! Общие потери российской армии в войне превысили 700 тысяч убитыми и ранеными.

Путин пытается захватить как можно больше территорий, чтобы продемонстрировать свою силу и достичь оперативно-стратегических целей. Однако у него тоже есть свои вызовы. В частности, об этом свидетельствует увеличение почти на треть расходов на российскую армию из бюджета на следующий год.

В любом случае ситуация чрезвычайно тяжелая и сложные условия для ведения боевых действий для Вооруженных Сил Украины. У нас тоже есть свои вызовы,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Для Путина захват Украины как один из этапов для восстановления Советского Союза. Если сейчас остановить, или вытеснить российские войска из Украины, то не факт, что эти силы и ресурсы страна-агрессор не перебросит, например, против стран Балтии, или Польши, или стран ОДКБ.

"Для Путина важно восстановление Советского Союза. Если он не достигнет успехов в Украине, то попытается наступать в другом месте. Поэтому не факт, что союзники Украины, или России заинтересованы в остановке боевых действий, ведь нет гарантий, что Путин будет послушным и контролируемым", – добавил Тимочко.