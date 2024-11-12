Втрати, яких зазнають окупанти, неспівмірні до успіхів, яких вони досягають. Про це 24 Каналу сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що для військової машини Владіміра Путіна на першому місці ціль, а ресурси не мають значення.

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Шалені втрати росіян марні

У звіті Генерального штабу 11 листопада втрати російської армії становлять 1700 солдатів загиблими та пораненими й знищено понад 200 одиниць техніки, серед якої 16 одиниць спецтехніки. Це свідчить про те, що наші війська мають спроможність знищувати ворожу техніку, яка навіть розташована у російських тилах.

Складається враження, що Путін грає ва-банк, оскільки він розраховує на якісь мирні переговори й намагається цією масою людей захопити максимум території. Він хоче максимально вирівняти у своєму розумінні лінію фронту,

– мовив Тимочко.

Втім, виникає питання, а якщо не відбудуться переговори, чи не на умовах, як уявляє собі Путін. Виходить, що тоді всі ці величезні втрати російського війська будуть невиправдані.

Важливо! Загальні втрати російської армії у війні перевищили 700 тисяч вбитими та пораненими.

Путін намагається захопити якомога більше територій, щоб продемонструвати свою силу та досягти оперативно-стратегічних цілей. Проте у нього теж є свої виклики. Зокрема, про це свідчить збільшення майже на третину видатків на російську армію з бюджету на наступний рік.

У будь-якому випадку ситуація надзвичайно важка й складні умови для ведення бойових дій для Збройних Сил України. У нас теж є свої виклики,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Для Путіна захоплення України як один з етапів для відновлення Радянського Союзу. Якщо зараз зупинити, чи витиснути російські війська з України, то не факт, що ці сили й ресурси країна-агресор не перекине, наприклад, проти країн Балтії, чи Польщі, чи країн ОДКБ.

"Для Путіна важливе відновлення Радянського Союзу. Якщо він не досягне успіхів в Україні, то спробує наступати в іншому місці. Тож не факт, що союзники України, чи Росії зацікавлені у зупинці бойових дій, адже немає гарантій, що Путін буде слухняним та контрольованим", – додав Тимочко.