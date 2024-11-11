Втрати Росії у повномасштабній війні вже перевищили 700 тисяч вбитими та пораненими. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Скільки росіяни втратили
За минулу добу наші воїни ліквідували 1770 ворожих солдатів. Важливо, що всі цифри є умовними, адже порахувати втрати Росії в умовах активного ведення бойових дій неможливо.
Втрати Росії станом на 11 листопада 2024 року:
- особового складу – близько 710660 (+1770) осіб,
- танків – 9253 (+4),
- бойових броньованих машин – 18766 (+40),
- артилерійських систем – 20314 (+34),
- РСЗВ – 1245 (+0),
- засобів ППО – 996 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
- крилатих ракет – 2636 (+2),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119),
- спеціальної техніки – 3620 (+16).
Втрати росіян на 11 листопада / Генштаб