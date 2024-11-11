Втрати Росії у повномасштабній війні вже перевищили 700 тисяч вбитими та пораненими. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Скільки росіяни втратили

За минулу добу наші воїни ліквідували 1770 ворожих солдатів. Важливо, що всі цифри є умовними, адже порахувати втрати Росії в умовах активного ведення бойових дій неможливо.

Втрати Росії станом на 11 листопада 2024 року:

  • особового складу – близько 710660 (+1770) осіб,
  • танків – 9253 (+4),
  • бойових броньованих машин – 18766 (+40),
  • артилерійських систем – 20314 (+34),
  • РСЗВ – 1245 (+0),
  • засобів ППО – 996 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
  • крилатих ракет – 2636 (+2),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119),
  • спеціальної техніки – 3620 (+16).

Статистика втрат ворога
Втрати росіян на 11 листопада / Генштаб