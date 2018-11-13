Чего больше всего боятся лидеры ведущих стран мира: варианты глобальных конфликтов

В воскресенье, 11 ноября, весь мир отмечал 100 лет со дня завершения Первой мировой войны. Лидеры государств, которые в прошлом враждовали, собрались в Париже, чтобы почтить память погибших. В своих выступлениях все они говорили о необходимости поддержания мира и ругали абстрактные темные силы, которые плетут интриги, чтобы начать новое глобальное противостояние.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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По его словам, при этом никто, конечно, не хотел считать кровожадным подлецом себя. Хотя, если разобраться, США ведут военные действия на Ближнем Востоке, Франция – в Африке, Турция участвует в сирийском конфликте, а Великобритания активно помогает США. О важности поддержания мира очень проникновенно говорили именно те люди, за которыми тянется длинный и кровавый след.

Для западных лидеров нападение российского президента на Украину – не самое страшное. Больше всего они боятся мировой войны и своего участия в ней. Вариантов есть несколько,

– пояснил журналист.

Первый, по его словам – развязывание Путиным мировой войны. Для этого у него есть и оружие, и расшатанная психика, и тотальный контроль над своей страной. Но вероятность такого нападения не слишком высока: нельзя воевать со странами, где живут и учатся дети российской элиты. Вторая возможная линия глобального противостояния – США против Китая, между которыми возникает все больше противоречий в вопросах торговли, внешней политики, военной и геополитической сфер.

Националисты сейчас у власти и в США, и в Китае. Они же были при власти почти всех европейских стран в 1914 году, когда началась Первая мировая. Аналогии тут прямые,

– подчеркнул Иван Яковина.

"Именно поэтому президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в воскресенье в Париже, сказал, что "национализм и патриотизм – это прямо противоположные понятия", а федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала коллегу", – отметил журналист.

Оба политика давали понять Трампу, который стоял рядом, что он ведет совсем неправильную политику. Впрочем, ему было все равно. Трамп скучал, и оживился лишь тогда, когда увидел своего друга – Владимира Путина,

– убежден Яковина.

Из последнего – под вопросом оказалось мирное сотрудничество в рамках единого европейского проекта. Ведь слишком много людей ставят его будущее под сомнение. Если Меркель права, и если внутри Европы начнется раскол, то проблем будет действительно очень много у всего мира. И похоже, что Меркель пугающе близка к истине.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 13 ноября 2018 года