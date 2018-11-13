15:53
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Чего больше всего боятся лидеры ведущих стран мира: варианты глобальных конфликтов

      74 Читати новину українською
      Безумный мир
      Безумный мир / Фото из открытых источников

      В воскресенье, 11 ноября, весь мир отмечал 100 лет со дня завершения Первой мировой войны. Лидеры государств, которые в прошлом враждовали, собрались в Париже, чтобы почтить память погибших. В своих выступлениях все они говорили о необходимости поддержания мира и ругали абстрактные темные силы, которые плетут интриги, чтобы начать новое глобальное противостояние.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

      Читайте также: Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"

      По его словам, при этом никто, конечно, не хотел считать кровожадным подлецом себя. Хотя, если разобраться, США ведут военные действия на Ближнем Востоке, Франция – в Африке, Турция участвует в сирийском конфликте, а Великобритания активно помогает США. О важности поддержания мира очень проникновенно говорили именно те люди, за которыми тянется длинный и кровавый след.

      Для западных лидеров нападение российского президента на Украину – не самое страшное. Больше всего они боятся мировой войны и своего участия в ней. Вариантов есть несколько,
      – пояснил журналист.

      Первый, по его словам – развязывание Путиным мировой войны. Для этого у него есть и оружие, и расшатанная психика, и тотальный контроль над своей страной. Но вероятность такого нападения не слишком высока: нельзя воевать со странами, где живут и учатся дети российской элиты. Вторая возможная линия глобального противостояния – США против Китая, между которыми возникает все больше противоречий в вопросах торговли, внешней политики, военной и геополитической сфер.

      Националисты сейчас у власти и в США, и в Китае. Они же были при власти почти всех европейских стран в 1914 году, когда началась Первая мировая. Аналогии тут прямые,
      – подчеркнул Иван Яковина.

      "Именно поэтому президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в воскресенье в Париже, сказал, что "национализм и патриотизм – это прямо противоположные понятия", а федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала коллегу", – отметил журналист.

      Оба политика давали понять Трампу, который стоял рядом, что он ведет совсем неправильную политику. Впрочем, ему было все равно. Трамп скучал, и оживился лишь тогда, когда увидел своего друга – Владимира Путина,
      – убежден Яковина.

      Из последнего – под вопросом оказалось мирное сотрудничество в рамках единого европейского проекта. Ведь слишком много людей ставят его будущее под сомнение. Если Меркель права, и если внутри Европы начнется раскол, то проблем будет действительно очень много у всего мира. И похоже, что Меркель пугающе близка к истине.

      Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 13 ноября 2018 года

       

      Теги: Новости политики Видеоблоги Новости США Китай Ангела Меркель Эммануэль Макрон Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      сегодня , 15:00 Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      Дмитро Снєгирьов 624
      Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      сегодня , 13:00 Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      Іван Яковина 280
      "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      сегодня , 12:00 "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      Артем Овдієнко 1548
      Кто такой Игорь Павловский и почему его арестовали по делу Гандзюк
      сегодня , 11:19 Кто такой Игорь Павловский и почему его арестовали по делу Гандзюк
      Євгенія Мазур 556
      Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      сегодня , 08:40 Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      Юрій Бутусов 1381
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На севере Франции открыли филиал Лувра
       5 декабря 2012 , 18:46
      В центральной части США бушует непогода
       16 апреля , 10:39
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук