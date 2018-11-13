Чого найбільше бояться лідери провідних країн світу: варіанти глобальних конфліктів

У неділю, 11 листопада, весь світ відзначав 100 років з дня завершення Першої світової війни. Лідери держав, які у минулому ворогували, зібралися у Парижі, щоб вшанувати пам'ять загиблих. У своїх виступах всі вони говорили про необхідність підтримання миру й лаяли абстрактні темні сили, які плетуть інтриги, щоб почати нове глобальне протистояння.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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За його словами, при цьому ніхто, звичайно, не хотів вважати кровожерливим негідником себе. Хоча, якщо розібратися, США ведуть воєнні дії на Близькому Сході, Франція – в Африці, Туреччина бере участь у сирійському конфлікті, а Великобританія активно допомагає США. Про важливість підтримання миру дуже проникливо говорили саме ті люди, за якими тягнеться довгий та кривавий слід.

Для західних лідерів напад російського президента на Україну – не найстрашніше. Найбільше вони бояться світової війни та своєї участі у ній. Варіантів є декілька,

– пояснив журналіст.

Перший, за його словами – розв'язання Путіним світової війни. Для цього у нього є і зброя, і розхитана психіка, і тотальний контроль над своєю країною. Та ймовірність такого нападу не надто висока: не можна воювати з країнами, де живуть та вчаться діти російської еліти. Друга можлива лінія глобального протистояння – США проти Китаю, між якими постає все більше суперечностей у питаннях торгівлі, зовнішньої політики, військової та геополітичної сфер.

Націоналісти зараз при владі й у США, й в Китаї. Вони ж були при владі майже всіх європейських країн в 1914 році, коли почалася Перша світова. Аналогії тут прямі,

– наголосив Іван Яковина.

"Саме через це президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи в неділю в Парижі, сказав, що "націоналізм і патріотизм – це прямо протилежні поняття", а федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала колегу", – зазначив журналіст.

Обидва політики давали зрозуміти Трампу, який стояв поруч, що він веде зовсім неправильну політику. Втім, йому було все одно. Трамп нудьгував, і пожвавився лише тоді, коли побачив свого друга – Володимира Путіна,

– переконаний Яковина.

З останнього – під питанням опинилося мирне співробітництво в рамках єдиного європейського проекту. Адже занадто багато людей ставлять його майбутнє під сумнів. Якщо Меркель має рацію, і якщо всередині Європи розпочнеться розкол, то проблем буде дійсно дуже багато у всього світу. І схоже, що Меркель лякаюче близька до істини.

Відео повного випуску відеоблогу "Божевільний світ" за 13 листопада 2018 року