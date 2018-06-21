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Чего добивается Путин агрессией против Украины: Турчинов сделал серьезное заявление

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Турчинов заявил, что Путин "таранит" Европу для раскола
Турчинов заявил, что Путин "таранит" Европу для раскола / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол среди стран Евросоюза.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, передает пресс-служба СНБО.

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Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС. Единение Европы сейчас – это единственный щит для сдерживания агрессии Путина,
– сказал Турчинов.

По его словам, российская агрессия – это попытка разрушить устои мировой архитектуры безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны.

Кроме того, во время встречи собеседники обсудили обострение ситуации на востоке Украины в мае. Турчинов отметил, что Керченский мост дает России возможность оперативно перебрасывать свои силы на юг.

"На украинско-российской границе зафиксировано чрезмерную концентрацию российской армии", – сказал секретарь СНБО.

Также стороны обсудили вопрос относительно продолжения и усиления санкций против Москвы.

Вместе с тем, Линкявичюс подчеркнул, что Литва "поддерживала и будет поддерживать Украину на пути к европейской интеграции".

Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Литва Владимир Путин Евросоюз Европа Александр Турчинов
Источник: 24 Канал
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