Чего добивается Путин агрессией против Украины: Турчинов сделал серьезное заявление
Президент Российской Федерации Владимир Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол среди стран Евросоюза.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, передает пресс-служба СНБО.
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Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС. Единение Европы сейчас – это единственный щит для сдерживания агрессии Путина,
– сказал Турчинов.
По его словам, российская агрессия – это попытка разрушить устои мировой архитектуры безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны.
Кроме того, во время встречи собеседники обсудили обострение ситуации на востоке Украины в мае. Турчинов отметил, что Керченский мост дает России возможность оперативно перебрасывать свои силы на юг.
"На украинско-российской границе зафиксировано чрезмерную концентрацию российской армии", – сказал секретарь СНБО.
Также стороны обсудили вопрос относительно продолжения и усиления санкций против Москвы.
Вместе с тем, Линкявичюс подчеркнул, что Литва "поддерживала и будет поддерживать Украину на пути к европейской интеграции".