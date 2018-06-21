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Чого добивається Путін агресією проти України: Турчинов зробив серйозну заяву

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Турчинов заявив, що Путін "таранить" Європу задля розколу
Турчинов заявив, що Путін "таранить" Європу задля розколу / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін використовує агресію проти України як таран проти Європи, провокуючи розкол серед країн Євросоюзу.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом, передає прес-служба РНБО.

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Путін використовує агресію проти України як таран проти Європи, провокуючи розкол єдності країн ЄС. Єднання Європи зараз – це єдиний щит для стримування агресії Путіна,
– сказав Турчинов.

За його словами, російська агресія – це намагання зруйнувати підвалини світової архітектури безпеки, яка склалася після Другої світової війни.

Окрім того, під час зустрічі співрозмовники обговорили загострення ситуації на сході України у травні. Турчинов зауважив, що Керченський міст дає Росії можливість оперативно перекидати свої збройні сили на південь.

"На українсько-російському кордоні зафіксовано надмірну концентрацію російської армії", – сказав секретар РНБО.

Також сторони обговорили питання щодо продовження та посилення санкцій проти Москви.

Водночас, Лінкявічюс наголосив, що Литва "підтримувала і підтримуватиме Україну на шляху до європейської інтеграції".

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Європа Євросоюз Володимир Путін Литва Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
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