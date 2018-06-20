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Турчинов назвав місце в Україні куди може вдарити Росія з Криму

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Турчинов розповів про загрозу для України розміщеної у Криму російської зброї
Турчинов розповів про загрозу для України розміщеної у Криму російської зброї / Фото з відкритих джерел

Росія може завдати удару по центральній частині України та по позиціях у глибокому тилу зі зброї, розміщеної на території окупованого Криму.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає прес-служба РНБО.

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Політик зауважив, що окупований півострів і так максимально мілітаризований Російською Федерацією.

Там створено потужний 22-й армійський корпус, нарощуються сили Чорноморського флоту Російської Федерації. Ракетні комплекси, розміщені в Криму, можуть завдавати удару по наших позиціях в глибокому тилу. Зенітні комплекси С-400 можуть вразити будь-яку повітряну ціль в центральній частині України. Все це є для нас серйозною загрозою,
– наголосив Турчинов.

Окрім того, секретар РНБО зауважив, що Росія створює ще чимало загроз безпеці України на південному напрямку. За його словами, це створення протягом останніх місяців в Азовському морі флотилії, посилення додатковими кораблями прикордонних військ ФСБ, а також перекидання кораблів військового флоту з Каспійського моря.

"Тепер для проведення військових операцій в Азовському морі вони можуть використовувати значну кількість десантних кораблів, а також кораблі класу "Буян-М", що мають на озброєнні крилаті ракети", – зазначив він.

Секретар РНБО України додав, що нарощування десантних можливостей Збройних сил РФ в Азовському морі дозволить перекидати на українське узбережжя сили і засоби армій Південного військового округу, які зараз загрожують Україні зі сходу.

"Внаслідок цього маємо потужну військову інфраструктуру вздовж усього українсько-російського кордону. І крім загрози зі сходу, маємо значне нарощування загрози з південного напрямку, при цьому з півночі над нами нависають дві армії Західного військового округу - 20-та і 1-ша танкова, які також можуть бути задіяні в будь-який момент", – заявив Турчинов.

Теги: Новини України Новини Росії Зброя Олександр Турчинов РНБО Новини Криму Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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