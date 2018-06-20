Турчинов назвал место в Украине, куда может ударить Россия из Крыма

Россия может нанести удар по центральной части Украины и по позициям в глубоком тылу из оружия, размещенного на территории оккупированного Крыма.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

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Политик отметил, что оккупированный полуостров и так предельно милитаризован Российской Федерацией.

Там создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации. Ракетные комплексы, размещенные в Крыму, могут наносить удар по нашим позициям в глубоком тылу. Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это является для нас серьезной угрозой,

– подчеркнул Турчинов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что Россия создает еще немало угроз безопасности Украины на южном направлении. По его словам, это создание в течение последних месяцев в Азовском море флотилии, усиление дополнительными кораблями погранвойск ФСБ, а также переброска кораблей военного флота с Каспийского моря.

"Теперь для проведения военных операций в Азовском море они могут использовать значительное количество десантных кораблей, а также корабли класса "Буян-М", что имеют на вооружении крылатые ракеты", – отметил он.

Секретарь СНБО Украины добавил, что наращивание десантных возможностей Вооруженных сил РФ в Азовском море позволит перебрасывать на побережье силы и средства армий Южного военного округа, которые сейчас угрожают Украине с востока.

"Вследствие этого имеем мощную военную инфраструктуру вдоль всей украинско-российской границы. И кроме угрозы с востока, имеем значительное наращивание угрозы с южного направления, при этом с севера над нами нависают две армии Западного военного округа – 20-я и 1-я танковая, которые также могут быть задействованы в любой момент", – заявил Турчинов.