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      Чехи позволили иностранцам въезд на работу, восстанавливают международное сообщение

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      У Чехії дозволили роботу іноземцям
      У Чехії дозволили роботу іноземцям / unsplash.com

      Еще с начала апреля в Чехии начали снимать ограничения из-за коронавируса, а через несколько недель отменили общенациональный карантин. С мая страна открывает границы для иностранцев и восстанавливает сообщение.

      З 11 травня залізничні та автобусні перевезення за кордон відновляться. Про це повідомляє чеський сайт Novinky.cz з посиланням на рішення уряду.

      Детальніше Чехія першою серед країн ЄС зняла загальнонаціональний карантин: яка там ситуація зараз

      З тієї ж дати іноземці з країн, що не входять в Європейського Союзу, зможуть працювати в Чеській Республіці. Однак, у них повинен бути негативний тест на коронавірус. Проблема поки в тому, що багато сусідні держави закрили кордони для іноземців, і тому чехи все одно не доберуться до більшості країн.

      Окрім того, уряд схвалив пропозицію скасувати заборону на міжнародні залізничні та автобусні перевезення з 11 травня. 

      Послаблення карантину у Чехії

      Чехія зняла частину карантинних обмежень ще 9 квітня. Саме з того дня мешканцям країни дозволили займатися неконтактними видами спорту, наприклад, гольфом і тенісом. А вже 23 квітня у Чехії скасували загальнонаціональний карантин.

      У країні, щоправда, ще досі діє обмеження, яке стосується перебування у групах. Збиратися можна в компанії максимум по 10 осіб.

      Два тижні тому уряд також дозволив людям виїжджати за межі Чехії. Після повернення, однак, турист повинен здати тест на COVID-19.

      З 27 квітня відкрилися:

      • магазини з площею менш ніж 2500 метрів, (крім тих, що розташовані у торгових центрах);
      • фітнес-центри, зоопарки та ВНЗ.

      11 травня відкриються торговельні центри, перукарні, масажні салони і музеї. 25 травня розпочнуть роботу кафе і ресторани. 

      Станом на 5 травня у Чехії на коронавірус захворіли 7 819 людей, з них 252 – померли, ще 3 807 – одужали.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Транспорт Заробитчане Чехия
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