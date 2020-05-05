Чехи дозволили іноземцям в'їзд на роботу, відновлюють міжнародне сполучення

Ще з початку квітня у Чехії почали знімати обмеження через коронавірус, а за декілька тижнів скасували загальнонаціональний карантин. З травнякраїна відкриває кордони для іноземців та відновлює сполучення.

З 11 травня залізничні та автобусні перевезення за кордон відновляться. Про це повідомляє чеський сайт Novinky.cz з посиланням на рішення уряду.

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З тієї ж дати іноземці з країн, що не входять в Європейського Союзу, зможуть працювати в Чеській Республіці. Однак, у них повинен бути негативний тест на коронавірус. Проблема поки в тому, що багато сусідні держави закрили кордони для іноземців, і тому чехи все одно не доберуться до більшості країн.

Окрім того, уряд схвалив пропозицію скасувати заборону на міжнародні залізничні та автобусні перевезення з 11 травня.

Послаблення карантину у Чехії

Чехія зняла частину карантинних обмежень ще 9 квітня. Саме з того дня мешканцям країни дозволили займатися неконтактними видами спорту, наприклад, гольфом і тенісом. А вже 23 квітня у Чехії скасували загальнонаціональний карантин.

У країні, щоправда, ще досі діє обмеження, яке стосується перебування у групах. Збиратися можна в компанії максимум по 10 осіб.

Два тижні тому уряд також дозволив людям виїжджати за межі Чехії. Після повернення, однак, турист повинен здати тест на COVID-19.

З 27 квітня відкрилися:

магазини з площею менш ніж 2500 метрів, (крім тих, що розташовані у торгових центрах);

фітнес-центри, зоопарки та ВНЗ.

11 травня відкриються торговельні центри, перукарні, масажні салони і музеї. 25 травня розпочнуть роботу кафе і ресторани.

Станом на 5 травня у Чехії на коронавірус захворіли 7 819 людей, з них 252 – померли, ще 3 807 – одужали.