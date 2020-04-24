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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Чехії послабили карантин: дозволили виїжджати за кордон

      - Читать новость на русском
      Чехам дозволять поїздки за кордон / Getty Images

      У Чехії з 24 квітня послаблюють обмежувальні заходи через COVID-19. Громадянам дозволили вільно пересуватися в межах країни, а також виїжджати за її межі.

      Карантин у країні ввели понад місяць тому – з 16 березня. Наразі кількість випадків коронавірусу в країні зменшується, про це повідомляє Prague morning.

      До теми Які країни Європи послаблюють карантин попри пандемію COVID-19: перелік

      Після повернення з-за кордону необхідно надати медичне підтвердження про негативний результат тесту на COVID-19 або дотримуватися двотижневої самоізоляції.

      Цікаво! Чехія – одна з небагатьох країн, де через пандемію було оголошено надзвичайний стан. Також тут вперше у Європі запровадили носіння масок у громадських місцях.

      Зазначимо, що Чехія зняла частину карантинних обмежень ще 9 квітня. Саме з того дня мешканцям країни дозволили займатися неконтактними видами спорту – наприклад, гольфом і тенісом. Також до роботи тоді повернулися і низки магазинів.

      Що відомо про коронавірус у Чехії?

      • Станом на 24 квітня у Чехії зафіксовано 7 187 випадки зараження коронавірусом, 210 людей померли, 2 152 – одужали.
      • У сільській місцевості тепер можна ходити без масок, якщо дотримано дистанцію у 2 метри.
      • Чехія впровадила систему "розумного карантину", яка використовує дані з мобільних телефонів та кредитних карток інфікованих людей.

       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Чехія Європа Коронавірус COVID-19
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