У Чехії послабили карантин: дозволили виїжджати за кордон
У Чехії з 24 квітня послаблюють обмежувальні заходи через COVID-19. Громадянам дозволили вільно пересуватися в межах країни, а також виїжджати за її межі.
Карантин у країні ввели понад місяць тому – з 16 березня. Наразі кількість випадків коронавірусу в країні зменшується, про це повідомляє Prague morning.
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Після повернення з-за кордону необхідно надати медичне підтвердження про негативний результат тесту на COVID-19 або дотримуватися двотижневої самоізоляції.
Цікаво! Чехія – одна з небагатьох країн, де через пандемію було оголошено надзвичайний стан. Також тут вперше у Європі запровадили носіння масок у громадських місцях.
Зазначимо, що Чехія зняла частину карантинних обмежень ще 9 квітня. Саме з того дня мешканцям країни дозволили займатися неконтактними видами спорту – наприклад, гольфом і тенісом. Також до роботи тоді повернулися і низки магазинів.
Що відомо про коронавірус у Чехії?
- Станом на 24 квітня у Чехії зафіксовано 7 187 випадки зараження коронавірусом, 210 людей померли, 2 152 – одужали.
- У сільській місцевості тепер можна ходити без масок, якщо дотримано дистанцію у 2 метри.
- Чехія впровадила систему "розумного карантину", яка використовує дані з мобільних телефонів та кредитних карток інфікованих людей.
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