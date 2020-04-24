У Чехії послабили карантин: дозволили виїжджати за кордон

У Чехії з 24 квітня послаблюють обмежувальні заходи через COVID-19. Громадянам дозволили вільно пересуватися в межах країни, а також виїжджати за її межі.

Карантин у країні ввели понад місяць тому – з 16 березня. Наразі кількість випадків коронавірусу в країні зменшується, про це повідомляє Prague morning.

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Після повернення з-за кордону необхідно надати медичне підтвердження про негативний результат тесту на COVID-19 або дотримуватися двотижневої самоізоляції.

Цікаво! Чехія – одна з небагатьох країн, де через пандемію було оголошено надзвичайний стан. Також тут вперше у Європі запровадили носіння масок у громадських місцях.

Зазначимо, що Чехія зняла частину карантинних обмежень ще 9 квітня. Саме з того дня мешканцям країни дозволили займатися неконтактними видами спорту – наприклад, гольфом і тенісом. Також до роботи тоді повернулися і низки магазинів.

Що відомо про коронавірус у Чехії?