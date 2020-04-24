В Чехии ослабили карантин: позволили выезжать за границу

В Чехии с 24 апреля ослабляют ограничительные меры из-за COVID-19. Гражданам разрешили свободно передвигаться в пределах страны, а также выезжать за ее пределы.

Карантин в стране ввели более месяца назад – с 16 марта. Сейчас количество случаев коронавируса в стране уменьшается, об этом сообщает Prague morning.

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По возвращении из-за границы необходимо предоставить медицинское подтверждение об отрицательном результате теста на COVID-19 или придерживаться двухнедельной самоизоляции.

Интересно! Чехия – одна из немногих стран, где из-за пандемии было объявлено чрезвычайное положение. Также здесь впервые в Европе ввели ношение масок в общественных местах.

Отметим, что Чехия сняла часть карантина еще 9 апреля. Именно с этого дня жителям страны разрешили заниматься неконтактными видами спорта – например, гольфом и теннисом. Также к работе тогда вернулся и ряд магазинов.

Что известно о коронавирусе в Чехии?