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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      В Чехии ослабили карантин: позволили выезжать за границу

      - Читати новину українською
      Чехам разрешат поездки за границу / Getty Images

      В Чехии с 24 апреля ослабляют ограничительные меры из-за COVID-19. Гражданам разрешили свободно передвигаться в пределах страны, а также выезжать за ее пределы.

      Карантин в стране ввели более месяца назад – с 16 марта. Сейчас количество случаев коронавируса в стране уменьшается, об этом сообщает Prague morning.

      К теме Какие страны Европы ослабляют карантин несмотря на пандемию COVID-19: перечень

      По возвращении из-за границы необходимо предоставить медицинское подтверждение об отрицательном результате теста на COVID-19 или придерживаться двухнедельной самоизоляции.

      Интересно! Чехия – одна из немногих стран, где из-за пандемии было объявлено чрезвычайное положение. Также здесь впервые в Европе ввели ношение масок в общественных местах.

      Отметим, что Чехия сняла часть карантина еще 9 апреля. Именно с этого дня жителям страны разрешили заниматься неконтактными видами спорта – например, гольфом и теннисом. Также к работе тогда вернулся и ряд магазинов.

      Что известно о коронавирусе в Чехии?

      • По состоянию на 24 апреля в Чехии зафиксировано 7 187 случаев заражения коронавирусом, 210 человек умерли, 2 152 – выздоровели.
      • В сельской местности теперь можно ходить без масок, если соблюдена дистанция ​​в 2 метра.
      • Чехия ввела систему "умного карантина", которая использует данные с мобильных телефонов и кредитных карт инфицированных людей.

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Чехия Европа Коронавирус COVID-19
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