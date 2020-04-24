В Чехии ослабили карантин: позволили выезжать за границу
В Чехии с 24 апреля ослабляют ограничительные меры из-за COVID-19. Гражданам разрешили свободно передвигаться в пределах страны, а также выезжать за ее пределы.
Карантин в стране ввели более месяца назад – с 16 марта. Сейчас количество случаев коронавируса в стране уменьшается, об этом сообщает Prague morning.
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По возвращении из-за границы необходимо предоставить медицинское подтверждение об отрицательном результате теста на COVID-19 или придерживаться двухнедельной самоизоляции.
Интересно! Чехия – одна из немногих стран, где из-за пандемии было объявлено чрезвычайное положение. Также здесь впервые в Европе ввели ношение масок в общественных местах.
Отметим, что Чехия сняла часть карантина еще 9 апреля. Именно с этого дня жителям страны разрешили заниматься неконтактными видами спорта – например, гольфом и теннисом. Также к работе тогда вернулся и ряд магазинов.
Что известно о коронавирусе в Чехии?
- По состоянию на 24 апреля в Чехии зафиксировано 7 187 случаев заражения коронавирусом, 210 человек умерли, 2 152 – выздоровели.
- В сельской местности теперь можно ходить без масок, если соблюдена дистанция в 2 метра.
- Чехия ввела систему "умного карантина", которая использует данные с мобильных телефонов и кредитных карт инфицированных людей.
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